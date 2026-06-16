Presoflex Gradnja u stečaju, unapređenja u Alarmu Automatici

Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

Otvoren je stečajni postupak nad požeškom građevinskom tvrtkom PRESOFLEX GRADNJA te je za stečajnu upraviteljicu imenovana Maja Gelo. Postupak je pokrenut na prijedlog Financijske agencije, nakon što je utvrđeno da je tvrtka dugotrajno nesposobna za plaćanje. U trenutku podnošenja prijedloga imala je neizvršene osnove za plaćanje u iznosu od 561 tisuću eura.

Lara Lazarić i Daniel Sorić ušli su u vlasništvo i Upravu ALARMA AUTOMATIKE. Lazarić i Sorić preko dva desetljeća na ključnim su pozicijama ove kompanije na čijem je čelu Boris Popović. Inače, Alarm Automatika u prošloj je godini uprihodila 31,06 milijuna eura, poslovala je s neto dobiti u iznosu od 1,38 milijuna eura, a broji čak 138 zaposlenih.