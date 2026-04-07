Europske dionice gube dugogodišnju tržišnu moć i prednost

Rat s Iranom, inflacija i rast kamatnih stopa slabe europske dionice, dok američko tržište pokazuje veću otpornost

Trebale su godine da se investitori vrate europskim dionicama, a sada njihovo zadržavanje počinje biti izazov. Rat s Iranom pogodio je dionice u eurozoni jače nego njihove američke konkurente: indeks Euro Stoxx 50, koji obuhvaća blue-chip kompanije, pao je više od sedam posto od početka sukoba, dok je indeks S&P 500 pao manje od četiri posto.

Europsko tržište još uvijek nadmašuje američko ove godine, ali trend se okreće. U međuvremenu, valuacijski diskont koji je Europa imala brzo nestaje, jer američke dionice prolaze kroz naglo smanjenje vrijednosti, čime se razlika zatvara, prenosi Bloomberg.

Forward P/E omjer za S&P 500 pao je oko 15 posto od listopada, pod pritiskom zabrinutosti zbog utjecaja umjetne inteligencije i pretjerane potrošnje na tu tehnologiju. Brige oko privatnog kreditiranja također su snažno pogodile američke dionice, a posebno softverski sektor. Nasuprot tome, isti pokazatelj za širi europski indeks Stoxx 600 ostao je nepromijenjen u tom razdoblju.

Dio problema za Europu je izgled za zarade. Očekivanja su rasla, potaknuta vjerom da dolaze fiskalni poticaji i niže kamatne stope, no ti su se pokretači istrošili. Europsko gospodarstvo i korporativni profiti osjetljivi su na cijene nafte, a razdoblje monetarnog popuštanja vjerojatno je završilo. Sljedeći potez Europske središnje banke vjerojatno će biti povećanje kamatnih stopa, moguće već ovog mjeseca. Tržišta već uračunavaju gotovo tri povećanja ove godine, dok se energetski šok već prelijeva u inflaciju.

- Europske zarade vjerojatno neće izdržati inflaciju potaknutu Iranom kao što su to uspjele tijekom energetskog šoka 2022. Sporiji nominalni globalni rast: 6,6 posto naspram 12,5 posto u 2022.,smanjena potražnja, slabije tržište rada i manja fiskalna podrška ostavljaju kompanijama manje prostora za povećanje cijena i obranu marži, osobito jer su operativne marže izvan financijskog i energetskog sektora blizu rekordnih 12,5 posto - navode stratezi Bloomberg Intelligencea predvođeni Laurentom Douilletom.

Njihov model predviđa rast dobiti po dionici za Stoxx 600 od oko pet posto u 2026., znatno manje od rasta od 25,5 posto prije četiri godine, kao i ispod trenutnog konsenzusa od oko 10 posto. Ipak, prerano je govoriti o recesiji zarada, budući da bi cijena nafte morala ostati iznad 100 dolara nekoliko mjeseci kako bi izazvala gospodarski pad, smatraju BI stratezi.

Američko tržište otpornije

Zamah zarada posljednjih mjeseci ide u korist SAD-a, gdje su revizije dobiti po dionici u pozitivnom području, za razliku od Europe gdje prevladavaju smanjenja prognoza. Ipak, iako je SAD energetski neovisan i manje izložen poremećajima u opskrbi naftom nego Europa, suočava se s vlastitim problemima koji mogu opravdati nedavni pad valuacija.

Velika izloženost tehnološkom i softverskom sektoru, napetosti na tržištu rada i neizvjesnost oko kretanja kamatnih stopa čine investitore opreznima.

- Američko tržište manje je pogođeno krizom s Iranom, ali pojavljuju se prepreke na tržištu rada djelomično potaknute umjetnom inteligencijo, te problemi u sektoru privatnog kreditiranja - rekao je Stefano Zoffoli, portfelj menadžer u Swisscantu. I dalje smatra da su američke dionice precijenjene.

Ključ bi mogle imati središnje banke. Ako sukob eskalira i cijene nafte dodatno porastu, prinosi na državne obveznice vjerojatno će rasti, što će negativno utjecati na dionice globalno. S druge strane, značajan rast cijena nafte mogao bi potaknuti tržišta da počnu uračunavati recesiju, što bi značilo niže kamatne stope. U oba scenarija, monetarna politika zasad ide u prilog SAD-u.

- Ako pregovori o okončanju sukoba uspiju, niže kamatne stope vjerojatno će potaknuti rast tržišta. Po našem mišljenju, relativno strpljiv pristup američkog Feda prema utjecaju viših cijena nafte na inflaciju, za razliku od reaktivnijeg pristupa Europske središnje banke, dodatno podržava američke dionicere - rekao je Daniel Morris, glavni tržišni strateg u BNP Paribas Asset Managementu.

Sudeći prema kratkoročnom kretanju cijena, povjerenje u Europu ostaje slabo. Stoxx 600 je u samo mjesec dana izbrisao sav rast valuacije ostvaren između listopada i veljače, a njemački DAX indeks, koji najviše osjeća pritisak prodaje tijekom sukoba, već je pao više od osam posto od početka rata.