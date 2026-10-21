Promjena u Plodinama nakon smrti Đozi Heberling, smjena u Vindiji

Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

Dosadašnji predsjednik NO-a Filip Ćurković novi je član Uprave PLODINA umjesto Đozi Heberling. Na mjestu predsjednika NO-a zamijenila ga je Ana Liverić Žulj.

Promjena u Upravi uslijedila je nakon smrti Đozi Heberling, koja je preminula 21. rujna ove godine u 63. godini života. Heberling je bila članica Uprave Plodina od travnja 2006. godine, a u kompaniji je provela više od dva desetljeća. Vijest je bila objavljena samo među osmrtnicama i posljednjim pozdravima u Novom listu. Od nje su se javno oprostili Uprava i zaposlenici Plodina, istaknuvši njezinu dugogodišnju predanost kompaniji.

Filip Ćurković u Nadzornom je odboru bio od 2018., najprije kao zamjenik predsjednika, a od travnja 2023. kao predsjednik. Upravu Plodina i dalje vodi Mile Ćurković, a njezini su članovi i Luka Ćurković te Mirjana Palada Kmetović.