Tvrtke i tržišta

Promjena u Plodinama nakon smrti Đozi Heberling, smjena u Vindiji

21. listopada 2026.
Đozi Heberling, Plodine

Đozi Heberling, Plodine

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Anamarija Mujanović
Anamarija Mujanović
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Dosadašnji predsjednik NO-a Filip Ćurković novi je član Uprave PLODINA umjesto Đozi Heberling. Na mjestu predsjednika NO-a zamijenila ga je Ana Liverić Žulj.

Promjena u Upravi uslijedila je nakon smrti Đozi Heberling, koja je preminula 21. rujna ove godine u 63. godini života. Heberling je bila članica Uprave Plodina od travnja 2006. godine, a u kompaniji je provela više od dva desetljeća. Vijest je bila objavljena samo među osmrtnicama i posljednjim pozdravima u Novom listu. Od nje su se javno oprostili Uprava i zaposlenici Plodina, istaknuvši njezinu dugogodišnju predanost kompaniji.

Filip Ćurković u Nadzornom je odboru bio od 2018., najprije kao zamjenik predsjednika, a od travnja 2023. kao predsjednik. Upravu Plodina i dalje vodi Mile Ćurković, a njezini su članovi i Luka Ćurković te Mirjana Palada Kmetović.

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#Plodine#Filip ćurković#Đozi Heberling#Branimir Bricelj#Vindija
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