JPMorgan omogućio prijenos dolara u sekundama, čak i vikendom

JPMorgan Chase proširio je svoj digitalni token JPM Coin na Ethereum, omogućivši najvećim institucionalnim klijentima prijenos dolarskih depozita u nekoliko sekundi, čak i nedjeljom navečer.

Tradicionalni međubankovni prijenosi, osobito međunarodni, često ovise o radnom vremenu banaka i mogu potrajati danima, zbog čega je JPMorgan počeo eksperimentirati s blockchain tehnologijom. Ideja je korištenjem JPM Coina skratiti vrijeme prijenosa na nekoliko sekundi.

JPM Coin depozitni je token, što znači da svaka jedinica predstavlja dolar položen na račun u JPMorganu. Prema informacijama banke, odobreni klijenti mogu ga u svakom trenutku zamijeniti za dolare, bez obveznog razdoblja zaključavanja sredstava. Stablecoin je, nasuprot tome, digitalni token čija je vrijednost vezana uz dolar ili drugu valutu, a koji najčešće izdaje zasebna kompanija uz odgovarajuće rezerve.

JPM Coin mogu držati samo provjereni i odobreni institucionalni klijenti, pa nije riječ o kriptovaluti koju svatko može kupiti na burzi.

JPMorgan je token prvi put uveo na mrežu Base u studenome 2025., nakon višemjesečnog testiranja s Mastercardom i Coinbaseom. Base je brža i jeftinija blockchain mreža izgrađena na tehnologiji Ethereuma, a razvio ju je Coinbase. Proširenjem na glavnu mrežu Ethereuma klijentima je omogućeno korištenje tokena na obje mreže.

U siječnju je banka najavila i uvođenje JPM Coina na Canton Network, blockchain mrežu usmjerenu na privatnost i potrebe financijskih tržišta. Također je u prosincu 2025. i svibnju 2026. pokrenula dva tokenizirana fonda tržišta novca na Ethereumu, koji ulažu u kratkoročne financijske instrumente.

Očekuje se da će kriptokompanije koristiti JPM Coin za plaćanja, dok bi ga financijske institucije mogle upotrebljavati za namiru transakcija tokeniziranom imovinom ili kao kolateral, odnosno sredstvo osiguranja.

Konkurencija stablecoinima

JPMorgan se pritom natječe s izdavateljima stablecoina. Konzorcij više od 100 kompanija, uključujući Visu, Stripe i Mastercard, prošlog je mjeseca pokrenuo vlastiti dolarski stablecoin. Suvoditelj Kinexysa, JPMorganove jedinice za blockchain poslovanje, Naveen Mallela izjavio je da su depozitni tokeni „uvjerljiva alternativa” stablecoinima jer mogu donositi prinos, odnosno kamate, ovisno o ugovorenim uvjetima.

Kinexys je dosad obradio više od četiri bilijuna dolara kumulativnih transakcija, uz prosječan dnevni promet od približno sedam milijardi dolara. Za usporedbu, ukupno JPMorganovo poslovanje platnog prometa doseže oko 12 bilijuna dolara dnevno. Podaci Kinexysa odnose se na cijelu platformu, a ne samo na JPM Coin.

JPMorgan, Citigroup i druge velike banke također planiraju pokrenuti zajedničku mrežu tokeniziranih depozita koja bi omogućila prijenose 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu. Prema najavljenim planovima, mreža bi mogla početi raditi već u prvoj polovici 2027., no taj rok još nije potvrđen.