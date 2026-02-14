Quahwa ekskluzivnom specialty-kavom opskrbljuje 230 kompanija

Ekskluzivnu kavu Roberta Pudića, koji stoji iza brenda Quahwa, svakodnevno u hrvatskim kompanijama pije oko 24 tisuće ljudi

Ako u Hrvatskoj postoji osoba koja o kavi zna više nego itko drugi, onda je to Robert Pudić. Ne zato što pije najviše kave, štoviše, godinama je uopće nije pio, nego zato što ju je rastavio do molekule, proučio do antioksidansa i izgradio poslovni model koji je u zemlji kafića i navika stvorio potpuno novu kategoriju: ekskluzivnu specialty-kavu za urede.

Danas njegova Quahwa opskrbljuje više od 230 kompanija, pa kavu koju prži u Zagrebu svakodnevno u kompanijama pije oko 24 tisuće ljudi. No priča ne počinje u laboratoriju, a ni u Brazilu, Kolumbiji ili nekoj drugoj egzotičnoj zemlji, nego uza stari šiš za prženje kave i miris koji se pamti cijeli život.

– Nekad mi je kava bila jedan od najlošijih izbora napitaka jer mi je uvijek bila gorka i nepitka, praktički sam odrastao na čaju, no pržio sam je već kao mali jer je djed imao stari šiš za prženje. To mi je bilo zabavno, a ujedno sam zapamtio taj specifični miris, koji mi je bio odličan – prisjetio se Pudić, dodajući da je još kao dijete shvatio da kava funkcionira 'jedino sa šećerom, jer bez njega je ili gorka ili kisela'.

Usprkos tomu što nije bio kavopija, kad je 2001. otvorio kafić Italian Bar u šoping-centru King Cross u Zagrebu, dizajniran u talijanskom stilu, spletom okolnosti završilo je drukčije: kako bi se on i njegovi suradnici izdvojili od konkurencije u tom centru i općenito u Zagrebu, odlučili su gostima ponuditi više brendova i vrsta kava na izbor, što dotad nije bila praksa na domaćoj ugostiteljskoj sceni.

– Budući da je kafić već bio uređen u talijanskom stilu, odlučili smo ponuditi talijanske kave pa smo uzeli nekoliko talijanskih brendova, uključujući Lavazzu, Illy i Hausbrandt, te smo počeli razmatrati kakva je koja kava, koje su razlike, što gosti više vole i slično. Posebno mi se svidjela jedna jer mi prvi put kava nije bila gorka; bio je to brend Illy. Bio sam fasciniran njezinim okusom, a zatim se ispostavilo da je i gostima bila miljenica, toliko da nam se dvije trećine prodaje kave ostvarivalo zahvaljujući tom brendu – ispričao je Pudić.