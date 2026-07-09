Fortenova grupa dobila Employer Partner certifikat

Fortenova grupa i šest kompanija obnovile su, a Konzum Sarajevo prvi put je dobio Employer Partner certifikat za 2026. godinu

Fortenova grupa, Idea-CG, IDEA Marketi, Konzum plus, mStart plus, Poslovni sistem Mercator i Roto dinamic su i ove godine obnovile Employer Partner Certifikat koji dodjeljuje SELECTIO Grupa, najveća domaća grupacija za savjetovanje u području ljudskih potencijala. Uspješnim prolaskom kroz proces ocjenjivanja, ove im se godine prvi puta pridružio i Konzum Sarajevo.

Certifikat je temeljen na međunarodnim standardima te omogućuje usporedbu domaće i globalne prakse i praćenje napretka u razvoju struke. Posebno je to važno zbog toga što je poslovanje na regionalnom tržištu rada posljednjih godina obilježeno brojnim izazovima, od manjka radne snage do prilagodbi organizacijske strukture, optimizacije poslovanja i povećanih potreba za zapošljavanjem tijekom sezonskih razdoblja.

Fortenova grupa d.d. i njezine kompanije iz cijele regije potvrdile su zrelost i kvalitetu sustava ljudskih potencijala, što je osobito važno u svjetlu činjenice da kompanije obuhvaćene ovogodišnjom certifikacijom zajedno zapošljavaju više od 31.000 ljudi te predstavljaju jednog od najvećih poslodavaca u regiji, s osobitim značajem za gospodarstvo.

SELECTIO je u procesu certifikacije posebno istaknuo dosljednost u provođenju svih ključnih HR procesa u Grupi, pravovremenu komunikaciju organizacijskih promjena te kvalitetnu međusektorsku suradnju. Prema njihovoj ocjeni, jedna od snaga Fortenova grupe jest sustavno poticanje suradnje među kompanijama i kontinuirana razmjena znanja, iskustava i dobrih praksi, kao i otvaranja mogućnosti zaposlenicima da karijeru nastave razvijati i unutar drugih kompanija Grupe.

- Obnova Employer Partner certifikata, kao i uključivanje novih kompanija u proces certifikacije, potvrđuju dugoročnu predanost Fortenova grupe izgradnji održivih, kvalitetnih i poticajnih radnih mjesta u kojima zaposlenici mogu razvijati svoje potencijale, graditi karijeru i dugoročno doprinositi uspjehu kompanija i cijele grupacije. Istodobno, upravo zbog odgovornosti prema gospodarskom okruženju, kompanije kontinuirano preispituju i unaprjeđuju svoje HR sustave kako bi ostali usklađeni s potrebama poslovanja, očekivanjima zaposlenika i zahtjevima suvremenog tržišta rada“ – izjavila je Lara Šubić Šuša, Head of HR Consulting, SELECTIO

- Kada ovako veliki broj kompanija kontinuirano obnavlja certifikat, a svake godine im se pridruži i još neka od naših kompanija, onda je to potvrda da smo na razini Grupe usvojili visoke standarde čijem ispunjavanju teže sve članice, a Grupa ih na to potiče. Godinama razvijamo brojne vrijedne inicijative usmjerene na rast zaposlenika i organizacija, pa ovu godišnju recertifikaciju doživljavamo i kao priznanje za uspješan nastavak te dobre prakse. Hvala svim našim timovima koji predano rade u njezinu održavanju“ – rekla je Vlasta Babić Kolar, direktorica Ljudskih potencijala Fortenova grupe.

Employer Partner certifikat je najprestižnije regionalno priznanje za izvrsnost u upravljanju ljudskim potencijalima, a dodjeljuje ga SELECTIO Grupa koja u regiji djeluje kao jedno mjesto za sve HR usluge. Certifikat potvrđuje najvišu kvalitetu upravljanja u sedam ključnih područja ljudskih resursa. U procesu certifikacije se evaluira niz tema poput selekcije, razvoja kompetencija, leadershipa, radne uspješnosti, uključenosti i zadovoljstva, karijere i nasljeđivanja i nagrađivanja na svim razinama organizacije.