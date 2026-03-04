Tvrtke i tržišta

Smjena u Jadranskim vratima, Cvijanović nakon dva mjeseca sa Sportske TV

4. ožujka 2026.
Iñigo Nuñez Mendibe, Jadranska vrata

Iñigo Nuñez Mendibe, Jadranska vrata

Anamarija Mujanović
Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

Iñigo Nuñez Mendibe imenovan je predsjednikom Uprave JADRANSKIH VRATA umjesto Emmanouila Papagiannakisa.

Papagiannakis je preuzeo dužnost Senior Director, Head of Commercial Philippines u sjedištu kompanije International Container Terminal Services Inc. (ICTSI).

ICTSI je međunarodna tvrtka koja se bavi razvojem, upravljanjem i operacijama kontejnerskih terminala širom svijeta. Većinski je vlasnik Jadranskih vrata, u kojem drži 51 posto udjela, dok preostalih 49 posto pripada Luci Rijeka. ICTSI je 2011. ulaskom u partnerstvo s Lukom Rijeka kroz zajedničku tvrtku Jadranska vrata preuzeo tridesetogodišnju koncesiju za operativno upravljanje kontejnerskim terminalom Brajdica u riječkoj luci.

