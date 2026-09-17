U novom broju Lidera raspisali smo se o miniobveznicama

U novom broju osim o miniobveznicama pišemo i o antiinflacijskim mjerama, ugostiteljskom biznisu, ali i filmskim festivalima

Čak tridesetak tvrtki u protekle je dvije godine posegnulo za miniobveznicama. Jasan je to dokaz njihove popularnosti. Naime, riječ je o izvoru financiranja kojim se spaja cijena zaduživanja vrlo slična kao u kreditu, ali uz tempo otplate i fiksiranje cijene zaduženja kao pri obveznicama. O ovom financijskom instrumentu raspisali smo se u ovotjednoj temi broja.

Više od sedam i pol milijardi eura u četiri i pol godine. Ili, slikovito, od veljače 2022. do ovogodišnje jeseni država je sveukupno u sklopu ​antiinflacijskih subvencija podijelila petinu ovogodišnjega proračuna. Zato smo antiinflacijske mjere ponovno stavili u prvi plan.

Zagorci su bili osuđeni očuvati i razvijati industriju. Koja sada ima udjel od 40 posto u županijskome BDP-u i veća je od trgovine i građevinarstva zajedno. Nezaposlenost je niža od tri posto. A plaće u kraju koji je nekada bio jadniji dio Hrvatske sada su među top pet u državi, piše u novoj kolumni Liderov glavni urednik Miodrag Šajatović.

Nije nikakva tajna da je restoranski biznis nemilosrdan, što je posebno slikovito prikazano u popularnoj seriji 'The Bear'. No niz primjera na domaćoj sceni pokazuje da zatvaranje restorana ne mora značiti i odustajanje od tog posla. Neki si 'pomognu' uličnom hranom, neki promijene format, a neki lokaciju. O novoj dobitnoj kombinaciji u ugostiteljstvu pišemo u novom broju Lidera.

Također, za novi smo broj razgovarali s direktorom Emil Frey Logisticsa Ivanom Milkovićem, napisali smo kompanijsku priču o D Sped transportu, ali i o filmskim festivalima, a donosimo i poduzetničku priču Svena Darrera.