Stiže IPO koji će stvoriti prvog bilijunaša u povijesti

Dok Wall Street mijenja pravila igre samo zbog njega, SpaceX se pretvara u najmoćniji privatni entitet na planetu ali i izvan njega

Elon Musk, vlasnik Tesle i Space X-a čije ambicije redovito testiraju granice između tehnološkog napretka i regulatorne tolerancije, pokrenuo je mehanizam za najveću inicijalnu javnu ponudu u povijesti.

Prema povjerljivim informacijama iz izvora bliskih američkoj Komisiji za vrijednosne papire i burzu (SEC), SpaceX je podnio preliminarnu dokumentaciju za izlazak na burzu, što bi mogao biti najznačajniji događaj na Wall Streetu u ovom desetljeću.

Ovaj burzovni debi nije samo financijski potez, on je uvertira u stvaranje prvog svjetskog bilijunaša. Uz planiranu valuaciju koja doseže vrtoglavih 1,75 bilijuna dolara, SpaceX bi se preko noći pozicionirao u elitni krug najvrjednijih kompanija svijeta, odmah uz bok divovima poput Applea i Microsofta.

Analitičari procjenjuju da bi planirano prikupljanje kapitala od 75 milijardi dolara lako moglo nadmašiti rekord koji je 2019. godine postavio naftni gigant Saudi Aramco. Naime, u prosincu 2019., Aramco je inicijalno prikupio 25,6 milijardi dolara, čime je tada srušio dotadašnji rekord kineske Alibabe (25 milijardi dolara iz 2014.).

Puno kontroverzi

Međutim, put do ove povijesne valuacije popločan je kontroverznim poslovnim potezima. SpaceX je nedavno, u transakciji koja je izazvala buru u financijskim krugovima, pod svoj krov usisao dvije druge Muskove tvrtke, društvenu mrežu X i startup za umjetnu inteligenciju xAI. Budući da je Musk u toj transakciji bio i kupac i prodavatelj, kritičari upozoravaju na opasnu koncentraciju moći i potencijalno prelijevanje gubitaka iz posrnulih sektora u uspješnu raketnu kompaniju.

Znakovito je i to što se burza Nasdaq odlučila na drastične promjene pravila upravo uoči ovog izlaska. Ukidanjem uvjeta o minimalno deset posto dionica u slobodnom prometu i skraćivanjem roka za ulazak u prestižni indeks Nasdaq 100 na svega 15 dana, burza je praktički otvorila autocestu za SpaceX.

Ovakve promjene omogućit će pasivnim indeksnim fondovima da u rekordnom roku usmjere milijarde dolara u Muskov sustav, unatoč tome što on planira ponuditi manje od pet posto vlasničkog udjela javnosti.

Osim financijske magnitude, IPO SpaceX-a sa sobom nosi i teške političke implikacije. Kompanija koja je postala nezamjenjiv partner NASA-e i američkog Ministarstva obrane, osiguravši milijarde dolara iz državnog proračuna, sada se nalazi u središtu rasprava o sukobu interesa. Činjenica da je među dioničarima i Donald Trump Jr. putem fonda 1789 Capital, dok je Musk bio jedan od ključnih donatora predsjedničke kampanje, stvara sliku u kojoj se privatni profit i javne politike isprepliću na do sada neviđen način.

Ako se planirani termin u lipnju ostvari, svijet neće dobiti samo još jednu javnu kompaniju, dobit će entitet koji kontrolira globalnu satelitsku komunikaciju putem Starlinka, drži monopol nad lansiranjem tereta u orbitu i postavlja temelje za buduću kolonizaciju Mjeseca i Marsa. Za obične ljude i društvo u cjelini, ovaj potez znači da će kritična infrastruktura čovječanstva postati neraskidivo vezana uz financijsku sudbinu i osobno bogatstvo jednog čovjeka koji je, čini se, uspješno privatizirao i samu orbitu.