Svaka treća rodilja čuva trudnoću, najniža stopa bolovanja u Dubrovniku

Od gotovo 21 milijun dana bolovanja, 10,5 milijuna palo je na trošak poslodavaca, dok je 10,3 milijuna podmirio HZZO

Da su bolovanja u Hrvatskoj dugotrajna i česta već je vrlo dobro znana činjenica, a brojke Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) za 2024. godinu to zorno potkrepljuju. U toj je godini zabilježeno nevjerojatnih 20.865.889 dana bolovanja, što znači da je u prosjeku svakoga dana s posla izostajalo 66.451 radnika. Porast je to od 5,38 posto u odnosu na 19,8 milijuna dana bolovanja godinu ranije.

Ipak, stručnjaci iz HZZO-a ističu da je porast stope privremene nesposobnosti za rad (PNR) djelomično uvjetovan i pozitivnim ekonomskim kretanjima. Naime, broj aktivnih osiguranika porastao je za više od 51 tisuću, odnosno 2,9 posto u odnosu za isto razdoblje prošle godine, što posljedično povećava i broj otvorenih bolovanja.