Tvrtke i tržišta

Drastičan pad broja nekretnina na oglasnicima zbog novog zakona

16. srpnja 2026.
Novi stanovi u Zagrebu

Novi stanovi u Zagrebu

foto Ratko Mavar
Donatella Pauković
Donatella Pauković
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Broj oglasa pada još od najave novih pravila, a agencije i portali slažu se da je čišćenje oglasnika dugoročno dobra vijest za kupce

S domaćih je oglasnika u posljednjih nekoliko tjedana nestao ogroman broj oglašenih nekretnina, a glavnim se razlogom smatra novi Zakon o posredovanju u prometu nekretnina koji je na snagu stupio 7. srpnja. Taj propis izričito zabranjuje oglašavanje nekretnina bez prethodno sklopljenog ugovora o posredovanju s vlasnikom, pa su agencije s portala počele povlačiti oglase koji ne udovoljavaju tim novim pravilima.

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