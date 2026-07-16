Tvrtke i tržišta
Drastičan pad broja nekretnina na oglasnicima zbog novog zakona
16. srpnja 2026.
foto Ratko Mavar
Broj oglasa pada još od najave novih pravila, a agencije i portali slažu se da je čišćenje oglasnika dugoročno dobra vijest za kupce
S domaćih je oglasnika u posljednjih nekoliko tjedana nestao ogroman broj oglašenih nekretnina, a glavnim se razlogom smatra novi Zakon o posredovanju u prometu nekretnina koji je na snagu stupio 7. srpnja. Taj propis izričito zabranjuje oglašavanje nekretnina bez prethodno sklopljenog ugovora o posredovanju s vlasnikom, pa su agencije s portala počele povlačiti oglase koji ne udovoljavaju tim novim pravilima.
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