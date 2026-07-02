AI iza sve više otkaza: tech sektor već blizu lanjske brojke

Dok kompanije ulažu u AI infrastrukturu i automatizaciju, pod najvećim su pritiskom rutinski poslovi i dio softverskog inženjeringa

Tech sektor ove je godine već otpustio gotovo onoliko radnika koliko i tijekom cijele 2025., a umjetna inteligencija sve se češće navodi kao jedan od razloga. Prema SkillSyncerovu trackeru, do 30. lipnja u 2026. zabilježeno je 267 otpuštanja, kojima je obuhvaćeno 185.894 radnika. U 150 tih slučajeva spominju se AI, automatizacija ili strojno učenje.

AI se u prvoj polovici godine pojavio u 56 posto svih zabilježenih otpuštanja u tehnološkom sektoru i povezanim industrijama. Ti su događaji pogodili 156.270 radnika. SkillSyncer pritom navodi da se ovogodišnja otpuštanja u prosjeku svode na oko 1027 izgubljenih radnih mjesta na dan.

To ne znači da je umjetna inteligencija u svakom pojedinom slučaju bila jedini razlog za rezanje radne snage. Kompanije otkaze često objašnjavaju i restrukturiranjem, smanjenjem troškova, tržišnim uvjetima ili promjenom poslovnog modela. I sam tracker upozorava na raspravu o takozvanom 'AI washingu', odnosno mogućnosti da dio kompanija AI koristi kao objašnjenje za otkaze koji su zapravo povezani i s prekomjernim zapošljavanjem, padom prihoda ili pritiskom investitora.

No i uz taj oprez, brojke pokazuju da se umjetna inteligencija sve snažnije ugrađuje u novu realnost tehnološkog tržišta rada. Tvrtke istodobno ulažu u AI infrastrukturu, alate i automatizaciju, a smanjuju broj zaposlenih u poslovima za koje procjenjuju da ih mogu reorganizirati, pojednostavniti ili djelomično zamijeniti novim tehnologijama.

Ožujak odnio najviše radnih mjesta

Usporedba s prošlom godinom pokazuje koliko je 2026. već sada obilježena novim valom otkaza. SkillSyncer za 2025. navodi 338 otpuštanja koji su pogodili 205.773 radnika, uz prosjek od 564 izgubljena radna mjesta na dan. U prvoj polovici 2026. zabilježeno je 267 otpuštanja i 185.894 pogođenih radnika, što znači da se ovogodišnja brojka već približila lanjskoj ukupnoj razini.

Najveći udar dogodio se u ožujku. U siječnju su zabilježena 52 otpuštanja i 29.358 pogođenih radnika, u veljači 49 otpuštanja i 22.338 radnika, a u ožujku 50 otpuštanja i čak 82.370 radnika. Nakon toga uslijedio je blaži travanj, s 42 otpuštanja i 20.516 pogođenih radnika, pa svibanj s 52 otpuštanja i 29.303 radnika. U lipnju je tracker zabilježio 22 otpuštanja i 2009 pogođenih radnika.

Među kompanijama s najvećim brojem pogođenih radnika na vrhu je Oracle s 30.254 radnika. Slijede Amazon s 19.100, Meta sa 16.900, Dell sa 16 tisuća, Nokia i Crypto.com s po 14 tisuća, Block s 5100, PayPal s 4760 te Cisco i Cognizant s po četiri tisuće pogođenih radnika.

Gledano po industrijama, najveći broj pogođenih radnika bilježi kategorija softvera i tehnologije, s 45.454 radnika. Slijede IT usluge i IT savjetovanje s 30.683 radnika, financije i fintech s 24.227, telekomunikacije sa 16.643 te proizvodnja računalne opreme sa 16.047 pogođenih radnika.

Rutinski poslovi pod najvećim pritiskom

Presjek prema razlozima dodatno pokazuje koliko se AI nametnuo kao jedna od ključnih tema u ovogodišnjim otkazima. SkillSyncer uz AI navodi 156.270 pogođenih radnika, uz restrukturiranje 134.372, uz rezanje troškova 58.871, uz tržišne uvjete 11.114, uz akvizicije ili spajanja 9821, uz zatvaranja 9138, uz strateške zaokrete 8191, a uz pad performansi 8054 radnika. Te se kategorije ne mogu jednostavno zbrajati jer se razlozi u pojedinim slučajevima mogu preklapati.

U praksi su pod najvećim pritiskom poslovi rutinskog karaktera i uloge koje se mogu lakše automatizirati. SkillSyncer navodi korisničku podršku, moderiranje sadržaja, unos podataka, testiranje kvalitete i dio tradicionalnog softverskog inženjeringa kao područja u kojima kompanije sve češće traže prostor za smanjenje broja zaposlenih.

Istodobno, to ne znači da potražnja za radnicima u tehnologiji nestaje. Dok se dio postojećih uloga smanjuje, raste interes za poslovima povezanima s AI infrastrukturom, sigurnošću umjetne inteligencije, primijenjenim istraživanjima i radom u kojem AI nadopunjuje zaposlenike umjesto da ih potpuno zamjenjuje.