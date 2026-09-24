Booking najavljuje promjene: Od prosinca novi obračun PDV-a

Od 1. prosinca Booking će hrvatskim partnerima bez važećeg PDV-ID-a sam obračunavati PDV na proviziju za svoje usluge

Hrvatskim iznajmljivačima ovih je dana stigla važna obavijest s Booking.com-a: svi koji do 31. listopada platformi ne dostave važeći PDV identifikacijski broj (PDV-ID), od 1. prosinca suočit će se s novim načinom obračuna. Booking će im sam početi obračunavati i naplaćivati hrvatski PDV od 25 posto na svoju proviziju.

Za iznajmljivače koji već imaju i dostave valjani PDV-ID, u praksi se ne mijenja ništa. Booking na svoje račune i dalje neće dodavati hrvatski PDV, već će iznajmljivači, kao i do sada, porez na primljenu uslugu obračunavati sami putem mehanizma prijenosa porezne obveze (reverse charge). Booking u obavijesti izričito napominje da partner s valjanim EU PDV brojem ostaje osobno odgovoran za prijavu i plaćanje poreza hrvatskim poreznim tijelima.

Zašto Booking sada mijenja praksu

Zašto je ova obavijest stigla baš sada i koliko uopće ima iznajmljivača koji posluju bez PDV broja, iz Bookinga nisu htjeli detaljnije pojasniti. Umjesto konkretnih odgovora, uputili su tek na svoju stranicu s čestim pitanjima, gdje navode da se obračun temelji na europskoj Uredbi br. 282/2011. No, riječ je o propisu starom trinaest godina, koji je Bookingu i dosad omogućavao da partnerima bez dostavljenog PDV-ID broja obračuna lokalni PDV.

Promjena dolazi nakon godina pojačanog poreznog nadzora nad digitalnim platformama. Booking je u Italiji već morao platiti oko 93 milijuna eura u nagodbi zbog PDV-a na provizije naplaćene određenim iznajmljivačima, dok mu europski OSS sustav danas omogućuje da lokalni PDV partnerima bez važećeg VAT broja obračuna i uplati kroz jedinstveni sustav. Budući da istu promjenu od 1. prosinca uvodi i u drugim članicama, poput Grčke, sve upućuje na šire usklađivanje Bookingove porezne prakse u EU-u, a ne na novu hrvatsku poreznu obvezu

Cijela situacija razotkriva i dugogodišnji apsurd. Naime, prema hrvatskom Pravilniku o PDV-u, svaki iznajmljivač koji prima usluge iz druge države članice EU-a dužan je zatražiti PDV-ID najkasnije 15 dana prije početka primanja tih usluga.

Stoga je nevjerojatno da je Booking godinama dopuštao oglašavanje hrvatskim partnerima bez evidentiranog važećeg PDV-ID-a, iako je za iznajmljivače koji koriste takve usluge hrvatskim propisima propisana obveza njegova ishođenja. I da im do sada nije obračunavao PDV.

Talijanski model - PDV obveza Bookinga

Administriranje i samostalno plaćanje PDV-a na proviziju stranih platformi godinama je veliki izvor nezadovoljstva malih iznajmljivača. Iako nisu u redovnom sustavu PDV-a, zbog poslovanja sa stranim platformama moraju izvaditi PDV-ID, mjesečno sami obračunavati porez i predavati obvezne obrasce Poreznoj upravi.

Zbog toga iznajmljivači često kao jednostavniji i za njih svijetli primjer navode Italiju. Tamo mali, neprofesionalni iznajmljivači nemaju obvezu vađenja VAT broja samo zato što koriste digitalnu platformu nego Booking na svoju proviziju automatski obračunava talijanski PDV i sam ga uplaćuje tamošnjoj državi.

U Hrvatskoj će nova Bookingova naplata PDV-a tako, čini se, prije svega zahvatiti one koji su godinama koristili platformu bez valjanog PDV-ID-a, bilo zbog neupućenosti ili zato što uopće nisu registrirani kao iznajmljivači. Drugim riječima, Booking sada zatvara prostor onima koji su tu poreznu obvezu dosad ignorirali.

Prostor za takvu praksu uskoro bi se trebao znatno suziti. Od svibnja ove godine na snazi je nova europska uredba o prikupljanju i razmjeni podataka o kratkoročnom najmu. Ona obvezuje platforme da oglase povežu s jedinstvenim registracijskim brojem objekta i redovito nadležnim tijelima dostavljaju podatke o aktivnosti smještaja, uključujući broj noćenja i gostiju. Hrvatska uvođenje tog sustava planira za početak 2027. godine. Iako Booking nije službeno potvrdio da je to razlog ove izmjene, moguće je i da ususret uvođenju tih pravila u Hrvatskoj nastoji urediti vlastitu bazu korisnika.

O ovim novim potezima Bookinga poslali smo cijeli niz pitanja i Poreznoj upravi. Pitali smo među ostalim i može li se u Hrvatskoj uvesti ‘talijanski model’ kako bi se administrativno rasteretilo iznajmljivače te obvezu naplate prebacilo na Booking, ali do trenutka pisanja ovog odgovor nismo dobili.

Dok odgovor Porezne čekamo, jedno je ipak jasno: nova pravila znatno će otežati oglašavanje neregistriranog smještaja, a Bookingova nova praksa istodobno sužava prostor iznajmljivačima koji u njegovu sustavu nemaju uredno evidentiran PDV-ID.