Ozbiljni apeli EU industrije Bruxellesu: Cijene i birokracija nas guše

Europska poslovna zajednica uputila je dva oštra upozorenja: bez hitnog zaokreta, europska industrija suočava se s trajnim propadanjem

Europska poslovna zajednica uputila je najoštrije upozorenje do sada: bez hitnog zaokreta u politici Bruxellesa, europska industrija suočava se s trajnim propadanjem. Dva ključna dokumenta koja su procurila u javnost otkrivaju duboko nezadovoljstvo i strah od potpunog gubitka konkurentnosti u odnosu na ostatak svijeta.

Prvi i najozbiljniji alarm šalje Eurochambres, krovna udruga europskih gospodarskih komora koja predstavlja milijune poduzetnika. Njihova poruka uoči sastanka EU ministara gospodarstva na Vijeću je nedvosmislena: cijena 'nekonkurentne Europe' postala je nepodnošljiva.

Eurochambres tako upozorava na opasan nedostatak osjećaja hitnosti kod europskih birokrata dok se ključni sektori, poput čelika, kemijske i autoindustrije, doslovno gase ili sele izvan kontinenta.

Glavni krivci su rekordno visoke cijene energije i sve deblji sloj birokracije koji guši inovacije. Komore zahtijevaju hitno zaustavljanje ukidanja besplatnih emisijskih jedinica (EU ETS) i transformaciju novog Fonda za konkurentnost u jednostavan alat koji će stvarno pomoći malim i srednjim poduzetnicima, umjesto da postane nova administrativna utvrda.

Na ovo se nadovezuje i drugi alarm, onaj goleme koalicije od preko 60 industrijskih udruženja o kružnom gospodarstvu. Oni upozoravaju da čak i ekološke politike, poput novog Akta o kružnom gospodarstvu (CEA), postaju alat za uništavanje zajedničkog tržišta.

Industrijski divovi ističu da je gospodarenje otpadom i sirovinama u EU potpuno rascjepkano: dok se neki hvale recikliranjem, velik broj država članica i dalje odlaže oko 80 posto otpada na odlagališta.

Industrija traži da se novi zakoni temelje isključivo na pravilima jedinstvenog tržišta kako bi se spriječilo da svaka država uvodi svoja pravila, čime se direktno sabotiraju opskrbni lanci i povećava geopolitička ovisnost o sirovinama izvan EU.

Obje institucije šalju identičnu dijagnozu: europsko zajedničko tržište, nekada najjači adut Unije, ozbiljno je nagriženo. Poruka pred sastanak Vijeća za konkurentnost 26. veljače je jasna, ako se odmah ne uklone barijere iz famoznih 'Terrible Ten' (deset najgorih prepreka poslovanju) i ne smanje troškovi energije, političke ambicije o zelenoj i digitalnoj Europi ostat će samo prazna obećanja na kontinentu koji ekonomski nestaje.