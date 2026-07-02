Vlasnik Arene Hospitality odbio milijardu funti i prekinuo prodaju

PPHE Hotel Group, vlasnik pulske Arene, prekinuo je pregovore s izraelskim Fattalom i objavio da kompanija ipak ne ide na prodaju

PPHE Hotel Group, kompanija koja je u Hrvatskoj najpoznatija kao većinski vlasnik pulske Arena Hospitality Grupe, službeno je prekinula proces prodaje i objavila da više ne pregovara ni s kim. Time je propao pokušaj izraelske hotelske grupacije Fattal Holdings koja je krajem svibnja ponudila 930 milijuna funti za kupnju cijelog PPHE-a.

Neovisni odbor uprave PPHE-a službeno je objavio na Londonskoj burzi da zaključuje strateški pregled i formalni proces prodaje kompanije te da više ne vodi pregovore ni s jednom zainteresiranom stranom. Službeno su priopćili da više nisu u tzv. 'razdoblju ponude' što je službeni naziv za sukladan britanskim regulatornim pravilima, što znači da prestaju vrijediti i posebne obveze javnog objavljivanja detalja o preuzimanju.

Podsjetimo, Fattal Holdings, koji već posjeduje četiri posto udjela u PPHE-u, podnio je neobvezujuću ponudu za preuzimanje 100 posto dionica PPHE Hotel Groupa, po cijeni od 22 britanske funte po dionici u gotovini. To ukupnu vrijednost transakcije procjenjuje na približno milijardu funti.

Uprava PPHE-a potvrdila je tada putem Londonske burze da ponuda predstavlja 'fer vrijednost' te namjerava započeti razgovore s glavnim dioničarima kako bi se procijenila provedivost transakcije. Rok je bio četiri tjedna. Sada je Uprava PPHE-a procijenila da ponuda ipak nije bila dovoljno pogodna i odlučila je da kompanija, čija se imovina procijenjuje na 2,2 milijarde eura obzirom na imovinu u Hrvatskoj, Njemačkoj, Nizozemskoj i UK-u, neće promijeniti vlasnika.

PPHE je u Arenu ušao 2008. godine, zajedno sa jednim od fondova iz sastava grupacije Goldman Sachs. Kad je imovina u našoj zemlji u pitanju, Arena danas ima više od 26 hotela, kampova i apartmanskih naselja u Hrvatskoj i diljem Europe.

Valja spomenuti i to da je Fattal Hotels najveća izraelska hotelska grupacija koju je osnovao David Fattal. Globalno su prepoznatljivi po brendu Leonardo Hotels, a akvizicija PPHE-a značajno bi ojačala njihovu prisutnost na europskom tržištu, posebice u Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj i regiji Jadrana.