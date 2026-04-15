Zoran Miliša odlazi iz sustava Pave Vujnovca i okreće se košarci

Zoran Miliša, menadžer koji je bio zaštitno lice liberalizacije hrvatskog energetskog tržišta, objavio je povlačenje s mjesta suvlasnika i predsjednika Uprave ENNA Opskrbe. Njegov odlazak označava završetak četverogodišnjeg ciklusa u kojem je ENNA, nakon egzodusa ključnih ljudi iz E.ON-a, postala jedan od najmoćnijih igrača na domaćem tržištu.

Nakon što je godinama bio sinonim za tržišne prodore, prvo u RWE-u, potom u E.ON-u, a posljednje četiri godine u ENNA Opskrbi, Miliša zatvara svoje energetsko poglavlje. Kako je sam potvrdio na svom profili na Linkedinu, povlači se s pozicije CEO-a i izlazi iz vlasničke strukture tvrtke koja je pod njegovim vodstvom postala ključni izazivač na tržištu plina i električne energije.

Milišin prelazak iz E.ON-a u ENNA-u 2020. godine bio je više od običnog transfera jer je sa sobom povukao tim operativaca što je, između ostalog, ENNA-i omogućilo da u rekordnom roku (već u drugoj godini poslovanja) dosegne prihode veće od 114 milijuna eura.

Njegov mandat u sustavu Pavla Vujnovca poklopio se s najizazovnijim razdobljem za energetski sektor, od ukrajinske krize i ekstremne volatilnosti cijena do snažnog državnog intervencionizma koji je mnoge manje igrače izbacio iz igre. Miliša je uspio pozicionirati ENNA Opskrbu kao stabilnu alternativu.

- Ovo razdoblje nije bilo samo posao. Bilo je to putovanje puno izazova, neizvjesnosti, rasta, pogrešaka iz kojih se učilo i trenutaka na koje sam istinski ponosan. Najveća vrijednost koju nosim nisu samo rezultati koje smo ostvarili, nego ljudi s kojima sam radio - napisao je na Linkedinu.

Od megavata do košarkaških parketa

Iako odlazi iz sustava koji je gradio, Miliša ne planira klasičnu menadžersku mirovinu. Njegov fokus seli se u dva naizgled nespojiva, ali visokoprofilna smjera, nove tehnologije i sport.

- U sljedećem poglavlju fokusiram se na investicije u nove tehnologije te na sport – moju prvu ljubav, gdje ću pokušati dati doprinos iskustvom i vođenjem košarkaške akademije za razvoj najtalentiranijih igrača - poručio je Miliša, naglasivši kako želi ostaviti trag tamo gdje ga emocije i iskustvo najviše pokreću.