Zašto krah cijena kakaovca nećete osjetiti na policama?

Dok se burzovni balon ispuhuje, industrija se suočava s energetskom omčom i novom EU regulativom o krčenju šuma. Je li era jeftine čokolade gotova?

Dok se na svjetskim burzama odvija 'ispuhivanje balona' cijena kakaovca, europski pa tako i hrvatski potrošači pred policama s čokoladama ne vide i ispuhivanje cijena. Početkom travnja 2026. cijena sirovog kakaovca na burzama u New Yorku i Londonu stabilizirala se na razinama između 3.250 i 3.350 dolara po toni.

To je naizgled sjajna vijest jer je tona danas oko 70 posto jeftinija nego prije samo godinu dana, kada je u jeku nezapamćene krize dosegnula povijesni maksimum od 12.900 dolara po toni. No, ako ste očekivali da će se taj pad preliti na cijenu vaše omiljene tamne ploče ili bombonijere, tržišni analitičari i domaći proizvođači imaju malo drugačije vijesti.