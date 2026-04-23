Estetski zahvati: Diskretni šarm neprimjetnog zahvata

Bilo je to zabavno, ali pomalo jezivo desetljeće. Era u kojoj smo kolektivno, pod utjecajem filtara i sumnjivih estetskih ideala, pokušavali izgledati kao varijacije na istu temu – s usnama koje su prijetile da će prve ući u prostoriju, ukočenim čelima koja ne odaju ni trunku emocije i jagodicama koje su prkosile ne samo gravitaciji nego i elementarnoj anatomiji.

Srećom, faza 'napuhanog lica' i obrva nacrtanih šestarom polako odlazi u ropotarnicu povijesti. Novo poglavlje estetske medicine više ne vrišti o tome koliko ste mililitara platili, ono šapuće jezikom diskrecije i prirodnosti.

Danas je najveći luksuz imati lice koje izgleda kao da nikad niste sreli iglu, iako ste s njom na 'ti'. Undetectable pristup je, čini se, novi standard industrije ljepote, a to znači da najbolji rezultat više nije dramatična promjena identiteta, već suptilna korekcija zbog koje okolina primijeti samo jedno: da izgledate svježije.

Iako se o diskretnim estetskim zahvatima posljednjih godina govori kao o novom trendu, prema riječima dr. Nikole Milojevića, liječnika estetske medicine i osnivača zagrebačke Poliklinike Milojević, riječ je o pristupu koji postoji već dugo. Zapravo, ističe Milojević, 'trend' je star više od dvadeset godina, samo ga šira javnost tek sada počinje potpuno osvještavati.

Na granici legalnosti

– Ja to zovem no trace face. Ljudi često kažu da se botoks i fileri uvijek vide. Moj je odgovor da se vide samo loše napravljeni zahvati. Ako su dobro napravljeni, praktički su nevidljivi – napominje Milojević.