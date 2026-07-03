Danijel Nekić preuzeo Terme Sveti Martin, promjena na čelu Zieglera

Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

Riječki CAPITAL ADRIA HOSPITALITY Danijela Nekića preuzeo je TOPLICE SVETI MARTIN od PROJECT TIBERIUSA iz Zagreba. Nekić ima nekoliko kompanija, a ujedno je član Uprave CRVENE LUKE.

Druga je to promjena vlasništva za ove toplice u mjesec dana. Nedavno smo pisali da ih je od austrijske tvrtke SALLINA BETEILIGUNGSVERWALTUNGS preuzeo PROJECT TIBERIUS Marija Krtalića.

SALLINA je u vlasništvu austrijske ispostave GITONEA, koji u Hrvatskoj posluje preko 50-ak tvrtki, mahom na Kvarneru.