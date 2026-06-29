HT: Gradimo gigabitnu infrastrukturu spremnu za AI ekonomiju

Nataša Rapaić ističe kontinuiranu transformaciju kao trajno stanje, važnost robusne mreže za razvoj AI-a i prelazak na zelenu energiju

Predsjednica Uprave Hrvatskog Telekoma Nataša Rapaić za Liderov prilog 1000 najvećih analizira integraciju umjetne inteligencije u poslovne procese, infrastrukturne zahtjeve digitalne ekonomije, energetska ulaganja kroz vPPA ugovore te ulogu telekomunikacijskog sektora u stvaranju inkluzivnog digitalnog društva.

- Prilagodba tržišnim i tehnološkim promjenama u Hrvatskom Telekomu nije projekt s početkom i krajem, već trajno stanje organizacije. Naš pristup temelji se na kontinuiranoj transformaciji koja integrira strategiju, tehnologiju i poslovni model kako bismo ostali otporni, relevantni i dugoročno konkurentni. U vremenu ubrzanih promjena ne pratimo trendove već ih nastojimo aktivno oblikovati. U geopolitičkom kontekstu zadržavamo discipliniran pristup ulaganjima. Ne očekujemo izravan utjecaj na planove za 2026., no svjesni smo da produljeni poremećaji mogu utjecati na dobavne lance i troškove. Zato gradimo fleksibilan operativni model koji osigurava stabilnost i kontinuitet realizacije ključnih inicijativa.

Te.melj našeg razvoja ostaje snažan investicijski ciklus. U 2025. dodatno smo učvrstili lidersku poziciju širenjem najveće FTTH mreže u Hrvatskoj, dosegnuvši milijun kućanstava i poslovnih korisnika, uključujući i slabije razvijena područja. Digitalna infrastruktura temelj je razvoja gospodarstva, od brzog i pouzdanog interneta do razvoja novih digitalnih usluga i umjetne inteligencije. U posljednjih pet godina uložili smo više od 1 milijarde eura u razvoj mreže i tehnologije, a samo prošle godine 268,4 milijuna eura.

Zahvaljujući tim ulaganjima širimo optičku i 5G mrežu diljem Hrvatske, uključujući i ruralna područja, te dostupnost AI alata i rješenja svima u Hrvatskoj, čime omogućujemo bolju povezanost, nove poslovne prilike te ravnomjerniji i inkluzivniji digitalni razvoj. Sustavno ulažemo u 5G, podatkovne centre i EU projekte, gradeći infrastrukturu spremnu za nove generacije usluga. U 2026. očekujemo optimizaciju CAPEX-a, uz jasan fokus na gigabitnu povezivost i kapacitete potrebne za AI i digitalnu ekonomiju.

AI pokretač transformacije

Umjetna inteligencija za nas je ključni pokretač transformacije. Već danas unapređuje korisničko iskustvo, operativnu učinkovitost i razvoj novih usluga. Istodobno zaposlenicima otvara prostor za aktivnosti veće dodane vrijednosti, dok kontinuirano ulažemo u razvoj digitalnih kompetencija kako bi transformacija bila održiva i odgovorna. Kroz edukacije i dostupnost AI alata želimo što većem broju ljudi omogućiti da to znanje pretvore u konkretne vještine koje im pomažu učiti, raditi i stvarati na novi način.

Kao vodeća digitalna kompanija u zemlji, smatramo kako je naša odgovornost osigurati da prednosti digitalne transformacije budu dostupne što širem krugu ljudi, a to podrazumijeva i jačanje digitalnih vještina i omogućavanje svima da sigurno i odgovorno koriste digitalne tehnologije u svakodnevnom životu. Tome svjedoči i naša platforma AIMO! te aktivnosti usmjerene na razvoj znanja i jačanja AI vještina građana, kroz naš besplatni edukacijski programa „AI ti to možeš“.

Cilj je AI tehnologije učiniti dostupnima, razumljivima i korisnima širokom krugu građana, pružajući im konkretna znanja i rješenja za primjenu umjetne inteligencije u učenju, radu i kreativnom izražavanju. Rast AI-a dodatno povećava potrebu za robusnom infrastrukturom. Naša optička i 5G mreža te moderni podatkovni centri čine okosnicu digitalne ekonomije, što potvrđujemo projektima poput privatne 5G mreže za Rijeka Gateway i inicijative NextGen 5G zračnih luka. Modernizacijom mreže i data centara poboljšavamo energetsku učinkovitost, uključujući smanjenje energetskog intenziteta te smanjujemo operativne rizike.

Od 2021. godine koristimo isključivo električnu energiju iz obnovljivih izvora, od čega je oko 45% osigurano putem virtualnog ugovora o kupnji električne energije (vPPA)., čime ne samo da ubrzavamo vlastitu tranziciju, već doprinosimo razvoju novih kapaciteta u Hrvatskoj. Vjerujemo da održiv digitalni napredak zahtijeva partnerstvo – stabilan regulatorni okvir, ubrzanu digitalizaciju javnog sektora i snažan razvoj digitalnih vještina. Hrvatski Telekom u tome aktivno sudjeluje kroz investicije i inovacije, gradeći temelje za konkurentno digitalno gospodarstvo.