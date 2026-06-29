Starlink u Hrvatskoj porastao 288 posto, ima više od 17 tisuća priključaka

HAKOM bilježi nastavak troznamenkastog rasta satelitskog interneta Elona Muska, koji danas drži čak 98 posto domaćeg satelitskog tržišta

Broj korisnika satelitskog interneta Starlink u Hrvatskoj i dalje strelovito raste, pokazuju najnoviji podaci Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM).

Na kraju prvog tromjesečja 2026. u Hrvatskoj je zabilježeno 17.367 aktivnih širokopojasnih priključaka putem satelitske mreže Elona Muska, čime je usluga koju je prije nešto više od godinu dana u svoju ponudu uvrstio i A1 Hrvatska dodatno učvrstila status najbrže rastućeg igrača na domaćem satelitskom tržištu.