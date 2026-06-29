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Starlink u Hrvatskoj porastao 288 posto, ima više od 17 tisuća priključaka

29. lipnja 2026.
Starlink oprema internet
Donatella Pauković
Donatella Pauković
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HAKOM bilježi nastavak troznamenkastog rasta satelitskog interneta Elona Muska, koji danas drži čak 98 posto domaćeg satelitskog tržišta

Broj korisnika satelitskog interneta Starlink u Hrvatskoj i dalje strelovito raste, pokazuju najnoviji podaci Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM).

Na kraju prvog tromjesečja 2026. u Hrvatskoj je zabilježeno 17.367 aktivnih širokopojasnih priključaka putem satelitske mreže Elona Muska, čime je usluga koju je prije nešto više od godinu dana u svoju ponudu uvrstio i A1 Hrvatska dodatno učvrstila status najbrže rastućeg igrača na domaćem satelitskom tržištu.

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#Starlink#Elon Musk#A1 Hrvatska#Hakom#Satelitski Internet#Internetska Infrastruktura#Rast Korisnika
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