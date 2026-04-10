Kozmetika mora biti sastavni dio wellness-rutine

Osoba koja pomno bira organsko povrće i skupe suplemente na lice nerijetko nanosi kreme punu sintetičkih, potencijalno štetnih sastojaka. Srećom, to se mijenja

Dugo se razgovor o zdravlju vodio isključivo s fokusom na prehranu i suplemente, a koža je nekako ostajala izvan te jednadžbe iako je naš najveći organ i iako je sve što na nju svakodnevno nanosimo već za nekoliko minuta u našem krvotoku. Upravo zato direktorica i vlasnica brenda prirodne kozmetike Uchka Ivana Šimatović svoju filozofiju uspoređuje s onom svjesne prehrane: što manje procesiranoga, što bliže izvoru, što usklađenije s tijelom. Budući da holistički pristup zdravlju ne može stati na granici onoga što unosimo u tijelo, nego mora obuhvatiti i ono što se na njega stavlja, Uchka se pozicionira kao brend vrhunske kozmetike temeljen na autohtonim djelotvornim biljnim supstancijama bez toksičnih sastojaka. Šimatović nam je otkrila i zašto je važno kozmetiku pretvoriti u sastavni dio wellness-rutine te višestruku korist koju donosi.

Ivana Šimatović, vlasnica brenda prirodne kozmetike Uchka

Podcjenjuje li se još što svakodnevno stavljamo na kožu?

– Paradoksalno, ali da. Osoba koja pomno bira organsko povrće i niz skupih suplemenata ujutro na lice nerijetko nanosi kremu punu sintetičkih, potencijalno štetnih sastojaka. Razlog je dijelom navika, dijelom neinformiranost, a dijelom i to što su deklaracije na kozmetici prilično nerazumljive prosječnoj osobi. Popis sastojaka​ koji sadržava INCI (Međunarodna nomenklatura kozmetičkih sastojaka, nap. a.) može izgledati zastrašujuće. No optimistična sam jer vidim da mlađe generacije postavljaju drukčija pitanja. Ne samo 'radi li ovo' nego i 'od čega je i odakle je'. To je pomak koji se svakako dolazi.

Kakav je sastav Uchkinih proizvoda?

– Svaki proizvod brenda Uchka sadržava najmanje 60 posto ručno rađenih ekstrakata od samonikloga ljekovitog bilja, a ostatak su dobro provjerene, organski certificirane sirovine koje nabavljamo od etabliranih dobavljača.

Koliko je ta čistoća izvora danas važna u kontekstu sve većega toksičnog opterećenja kojemu smo izloženi?

– Iznimno je važna i svakom godinom sve važnija. Wildpicking za nas nije trend. Prema istraživanjima, samoniklo bilje sadržava i do 30 posto više aktivnih supstancija od uzgojenoga. Ubiremo ga na području istarskog poluotoka, koji još ima privilegij netaknute prirode, čistog zraka, autohtonih vrsta koje ondje rastu stoljećima i kojima se lokalno stanovništvo generacijama koristilo u njezi kože i tradicionalnoj medicini.

To je luksuz koji si veliki brendovi ne mogu priuštiti, a mi ga smatramo temeljnom odgovornošću. Čistoća izvora za nas nije poslovna strategija, već etička odluka od koje ne želimo odustati bez obzira na to koliko bi skaliranje bilo lakše s drukčijim pristupom.

Koji je prvi korak prema čišćoj rutini u njezi kože?

– Pojednostavnite. Suvremena kozmetička industrija gradi se na kompleksnosti iz čisto sebičnih pobuda poticanja veće potrošnje: protokoli slojevitog nanošenja kozmetike, deset koraka rutine itd. A koža zapravo traži malo: čišćenje, hidrataciju i zaštitu. Jedan kvalitetan proizvod s pažljivo odabranim botaničkim aktivnicama vrjedniji je od police pune obećanja. Svima koji tek počinju upotrebljavati prirodnu kozmetiku dala bih savjet: ne mijenjajte sve odjednom. Uvedite jedan proizvod, pratite kožu, osjetite razliku. Koža ima svoju inteligenciju i zna prepoznati što joj odgovara, ali treba joj vremena da to pokaže. U društvu koje traži instantne rezultate strpljenje je možda najradikalniji beauty savjet koji možete dobiti.

Kako izgleda vaš ​ekosustav wellnessa, dakle sustav jednog CEO-a​?

– Moja je svakodnevna rutina već godinama jutro bez telefona, istezanje odmah nakon ustajanja, 10-ak minuta meditacije, doručak s obitelji. Miran početak dana postavlja temelje za ostatak moga dana, stoga revno njegujem to vrijeme za sebe.

Šetnja prirodom nekoliko puta na tjedan, hrana koja je jednostavna, ali svjesno odabrana, biljni čajevi umjesto kave, kratke stanke – bez skrolanja. I rad koji ima smisao. Energija koja dolazi iz autentičnog projekta ne može se nadomjestiti nijednim suplementom.

Sadržaj Nastao u suradnji s brendom UCHKA