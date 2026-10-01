Svaki peti odgovor ChatGPT-a na hrvatskom citira susjedstvo

Istraživanje RankRusha pokazuje da AI tražilice koriste i izvore iz Srbije, BiH, Slovenije i Crne Gore kada odgovaraju na hrvatskom

Kad umjetnoj inteligenciji postavite pitanje na hrvatskom, odgovor ne nastaje samo iz hrvatskog interneta. U više od svakog petog odgovora pojavi se barem jedan izvor iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Slovenije ili Crne Gore, pokazuje istraživanje RankRusha provedeno na 14.319 odgovora i oko 157.000 citiranih izvora. Za hrvatske tvrtke to znači da se za vidljivost u AI odgovorima ne natječu samo s domaćom konkurencijom, nego i s tvrtkama iz šireg regionalnog jezičnog prostora.

Istraživanje je obuhvatilo 70 hrvatskih tvrtki i pet AI tražilica – ChatGPT, Perplexity, Google AI Overviews, Gemini i Claude.

Dvije trećine izvora je domaće

Od svakih 100 citiranih izvora njih 47 dolazi s hrvatskih.hr domena, još 18 s hrvatskih.com stranica, a tri do četiri otpadaju na web-stranicu same tvrtke. Ukupno je oko 68 posto izvora domaće.

Globalne platforme i strani portali čine deset posto, izvori iz susjedstva 5,2 posto, Googleove stranice tri posto, društvene mreže dva posto, a ostale domene 12 posto.

Gemini koristi najviše.hr izvora, 57 posto, dok je kod Perplexityja njihov udio 48 posto. Perplexity je u promatranom razdoblju citirao 12.196 različitih web-stranica.

Među regionalnim izvorima najviše je srpskih,.rs domene citirane su 5.464 puta i pojavile se u odgovorima za 53 od 70 tvrtki. Slijede BiH s 1.191 citatom, Slovenija s 988 i Crna Gora s 526.

Vlastita web-stranica važnija je od medijskog dosega

Hrvatski portali pojavljuju se u 28,5 posto odgovora. 24sata je citiran za 42 od 70 tvrtki, Index.hr za 41, Večernji list za 40, a Jutarnji list za 37. No kada se gledaju svi citati, mediji čine tek oko 2,5 posto od ukupno 355.000 izvora analiziranih na svim tržištima. Prema RankRushu, AI medije koristi prvenstveno za kontekst i provjeru, dok preporuke gradi iz drugih izvora.

Vlastita web-stranica pritom ima znatno veću ulogu. Kada AI spomene hrvatsku tvrtku, u 81 posto slučajeva citira i njezinu stranicu. RankRush pritom upozorava da taj podatak pokazuje povezanost, a ne uzročnost, jer njegov sustav spomen djelomično prepoznaje upravo preko citiranja stranice tvrtke.

Najčešće se citiraju blogovi, savjeti i članci, s udjelom od 21,9 posto citata vlastitih stranica, zatim naslovnice s 20,1 posto. Stranice proizvoda i kategorija čine 11 posto, usluga 9,2 posto, a cjenici samo 0,2 posto.

Za 17 tvrtki napravljena je i tehnička analiza. Čak 16 od 17 nema dovoljno razrađene strukturirane podatke, odnosno Schema.org oznake. Isti broj nema vidljive recenzije ili preporuke klijenata ni studije slučaja s konkretnim rezultatima. Na 14 od 17 stranica nema dovoljno sadržaja koji AI može izravno citirati, poput konkretnih činjenica, brojki i odgovora na pitanja.

Hrvatsko tržište ipak ima prostora za AI vidljivost

Kada upit ne sadrži ime tvrtke, nego traži preporuku, hrvatske tvrtke iz uzorka pojavljuju se češće nego tvrtke iz uzorka na engleskom govornom tržištu. Gemini ih je spominjao u 36,7 posto odgovora, Google AI Overviews u 32,7 posto, Perplexity u 30,6 posto, Claude u 26,5 posto, a ChatGPT u 20,3 posto.

RankRush taj rezultat povezuje s manjim brojem konkurenata za iste upite na hrvatskom tržištu. Istraživanje je pokazalo i da Google News nije nužno dobar pokazatelj medijske prisutnosti hrvatskih kompanija. Svih 24 upita za hrvatske tvrtke s hrvatskim postavkama vratilo je nula rezultata, dok je obična Googleova pretraga pronalazila relevantne članke.

Za tvrtke se tako otvara nova vrsta borbe za vidljivost. U Googleu je cilj biti među prvih deset, dok AI odgovor često ostavlja prostor za samo nekoliko preporuka. A podaci iz ovog istraživanja pokazuju da velik dio hrvatskih tvrtki još nema ni osnovne sadržajne i tehničke elemente koji bi njihovim stranicama olakšali ulazak u te odgovore.