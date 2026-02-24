Oglasi na Facebooku i Instagramu više ne rade kao prije? Krivac je Meta Andromeda

Metin AI sada samostalno pronalazi publiku a vaš posao više nije reći Meti kome da prikaže oglas, već joj dati dovoljno kvalitetan i raznolik materijal

Autor: Marijan Palić, Atomski marketing

Ako ste u posljednjih nekoliko mjeseci primijetili da vaši oglasi na Facebooku i Instagramu donose sve slabije rezultate, da vam cijena po konverziji raste, a povrat na investiciju pada, niste jedini i problem nije u vama. Problem je u tome što su se pravila igre u potpunosti promijenila, a ime te promjene je Meta Andromeda.

Ovo nije samo još jedno u nizu ažuriranja. Ovo je fundamentalna promjena u načinu na koji Metin sustav umjetne inteligencije odlučuje hoće li vaš oglas uopće biti prikazan te kome će ga prikazati. Nastaviti raditi po starim metodama više nije samo neefikasno,to je siguran put prema gubitku novca.

Što se točno promijenilo?

Prije Andromede, ključ uspjeha ležao je u preciznom targetiranju. Sate i dane provodili smo istražujući interese, demografiju i kreirajući kompleksne “slične publike”. Andromeda je taj pristup učinila zastarjelim.

Glavna promjena je pomak s targetiranja na kreativni sadržaj.

Jednostavno rečeno, Metin AI sada samostalno pronalazi publiku. Vaš posao više nije reći Meti kome da prikaže oglas, već joj dati dovoljno kvalitetan i raznolik materijal kako bi ga ona mogla pokazati pravoj osobi. Kvaliteta i raznolikost vaših slika, videa i tekstova postali su važniji od bilo koje postavke publike koju odaberete.

Opasnosti ako nastavite raditi po starom

Ignoriranje ove promjene nosi ozbiljne i direktne posljedice za vaše poslovanje. Ne radi se o budućnosti, već o sadašnjosti.

1. Vaši oglasi postaju nevidljivi: Andromeda filtrira oglase prije nego što uopće uđu na aukciju. Ako vaš oglas nije dovoljno 'zanimljiv' algoritmu, on ga jednostavno neće prikazati. Možete imati savršeno definiranu publiku, ali ako je kreativa loša, nitko je neće vidjeti.

2. Bacate novac u vjetar: svaki euro uložen u kampanje koje se oslanjaju na stare metode targetiranja je bačen novac. Plaćate za doseg koji se ne događa i natječete se u igri čija pravila ne poznajete, što neizbježno vodi do drastičnog pada povrata na investiciju.

3.Konkurencija vas prestiže: dok vi pokušavate oživjeti strategije koje više ne rade, vaša konkurencija koja se prilagodila Andromedi dobiva kvalitetniji promet po nižoj cijeni. Svakim danom zaostajete sve više.

Kako se prilagoditi i ponovno preuzeti kontrolu?

Prilagodba zahtijeva novi način razmišljanja i novi set vještina. Potrebno je naučiti kako 'hraniti' algoritam onim što traži: raznolikim kreativnim rješenjima, različitim kutovima priče i formatima.

Potrebno je razumjeti kako pojednostaviti strukturu kampanja i prepustiti teški dio posla umjetnoj inteligenciji.

Upravo smo zato veći dio edukacije 'AI&Marketing u praksi: Kreirajte sami digitalnu prisutnost svoje tvrtke' posvetili ovoj promjeni. Na ovoj edukaciji nećemo samo teoretski proći kroz promjene, detaljno i praktično ćemo vam pokazati kako kreirati kampanje koje su u skladu s Andromedom. Naučit ćete kako stvarati oglase koje će AI voljeti, kako analizirati rezultate i kako ponovno ostvarivati profit na Metinim platformama.

Preuzmite znanje koje vam je potrebno da biste ponovno bili uspješni. Broj mjesta je ograničen, a prijaviti se možete klikom ovdje.