Oblikovanje budućnosti umjetne inteligencije usmjerene na čovjeka

Piše: Narendra Modi, premijer Indije

U ključnom trenutku ljudske povijesti, svijet se okupio na AI Impact Summitu 2026. u New Delhiju. Za nas u Indiji to je bio trenutak iznimnog ponosa i radosti, kao i prilika da ugostimo šefove država i vlada, delegate te inovatore iz cijeloga svijeta.

Indija omogućuje zamah u svim poljima, a ovaj summit nije bio iznimka. Okupio je predstavnike iz više od stotinu zemalja, dok su inovatori predstavili najsuvremenije proizvode i usluge temeljene na umjetnoj inteligenciji. Tisuće mladih ljudi ispunile su izložbene dvorane, postavljajući pitanja, razmjenjujući ideje i zamišljajući nove mogućnosti. Upravo su njihova znatiželja i entuzijazam učinili ovaj događaj najvećim i najdemokratiziranijim summitom o umjetnoj inteligenciji na svijetu.

Ovaj trenutak smatram prekretnicom na razvojnom putu Indije jer je masovni pokret za inovacije i široko usvajanje umjetne inteligencije doista započeo.

Ljudska je povijest obilježena tehnološkim iskoracima koji su zauvijek promijenili tijek civilizacije. Umjetna inteligencija pripada istoj kategoriji transformativnih otkrića kao što su vatra, pismo, električna energija i internet. No za razliku od prethodnih revolucija, promjene koje su nekada zahtijevale desetljeća danas se, zahvaljujući umjetnoj inteligenciji, mogu odvijati u svega nekoliko tjedana i pritom zahvatiti čitav planet.

Umjetna inteligencija daje strojevima sposobnost učenja i zaključivanja, ali još važnije, ona je snažan multiplikator ljudskih namjera i potencijala. Upravo zato ključno je razvijati umjetnu inteligenciju koja je usmjerena na čovjeka, a ne na stroj. Na ovom summitu ljudsku smo dobrobit postavili u središte globalnog dijaloga o umjetnoj inteligenciji, vođeni načelom „Sarvajana Hitaya, Sarvajana Sukhaya“ (Blagostanje za sve, sreća za sve).

Oduvijek vjerujem da tehnologija mora služiti ljudima, a ne obrnuto. Bilo da je riječ o digitalnim plaćanjima putem UPI-ja ili o kampanji cijepljenja protiv bolesti COVID-19, vodili smo se načelom da digitalna javna infrastruktura mora doprijeti do svakoga – bez iznimke i bez ostavljanja ikoga po strani. Taj isti duh bio je vidljiv i na summitu, u radu naših inovatora u područjima poput poljoprivrede, sigurnosti, podrške osobama s invaliditetom te razvoju alata za višejezično stanovništvo.

Primjeri osnažujućeg potencijala umjetne inteligencije u Indiji već su vidljivi. Nedavno je „Sarlaben“, digitalna asistentica pokretana umjetnom inteligencijom, koju je pokrenula indijska mljekarska zadruga AMUL, omogućila 3,6 milijuna proizvođača mlijeka, većinom žena, pristup smjernicama u stvarnom vremenu o zdravlju i produktivnosti stoke, i to na njihovu materinskom jeziku. Slično tome, platforma Bharat VISTAAR, temeljena na umjetnoj inteligenciji, pruža poljoprivrednicima višejezične informacije, od onih o vremenskoj prognozi do tržišnih cijena.

Ljudi nikada ne smiju postati puke podatkovne točke niti sirovina za strojeve. Naprotiv, umjetna inteligencija mora biti alat za opće dobro, odnosno snaga koja otvara nova vrata razvoja i prilika, osobito za zemlje globalnog Juga.

Kako bi tu viziju pretočila u konkretne mjere, Indija je predstavila okvir MANAV – model upravljanja umjetnom inteligencijom usmjeren na čovjeka.

M – Moralni i etički sustavi (Moral and Ethical Systems): Umjetna inteligencija treba se temeljiti na etičkim smjernicama.

A – Odgovorno upravljanje (Accountable Governance): Transparentna pravila i robustan nadzor.

N – Nacionalni suverenitet (National Sovereignty): Poštovanje nacionalnih prava nad podacima.

A – Pristupačno i uključivo (Accessible and Inclusive): Umjetna inteligencija ne bi trebala biti monopol.

V – Valjano i legitimno (Valid and Legitimate): Umjetna inteligencija mora se pridržavati zakona i biti provjerljiva.

MANAV, što znači 'čovjek', nudi načela koja učvršćuju umjetnu inteligenciju u ljudskim vrijednostima u 21. stoljeću.

Povjerenje je temelj na kojem počiva budućnost umjetne inteligencije. Kako generativni sustavi preplavljuju svijet sadržajem, demokratska društva suočavaju se s rizicima od deepfakeova i dezinformacija. Baš kao što hrana nosi oznake nutritivnih vrijednosti, digitalni sadržaj mora nositi oznake autentičnosti. Stoga pozivam globalnu zajednicu na zajedničko djelovanje u uspostavi međunarodnih standarda za korištenje vodenih žigova i provjeru izvora sadržaja. Indija je već poduzela konkretan korak u tom smjeru, uvevši zakonsku obvezu jasnog označavanja AI generiranog sadržaja.

Dobrobit naše djece posebno nam je na srcu. Sustavi umjetne inteligencije moraju biti osmišljeni s ugrađenim zaštitnim mehanizmima koji potiču odgovorno i obiteljski vođeno korištenje, odražavajući istu razinu brige i odgovornosti koju njegujemo u obrazovnim sustavima diljem svijeta.

Tehnologija donosi najveću vrijednost kada se dijeli, a ne kada se čuva kao isključiva strateška prednost. Otvorene platforme mogu omogućiti milijunima mladih ljudi da pridonesu razvoju sigurnije i čovjeku usmjerenije tehnologije. Upravo je ta kolektivna inteligencija najveća snaga čovječanstva. Umjetna inteligencija mora se razvijati kao globalno opće dobro.

Ulazimo u razdoblje u kojem će ljudi i inteligentni sustavi surađivati, nadopunjavati se i zajednički napredovati. Nastajat će posve nova zanimanja i prilike. Kada je započela era interneta, malo je tko mogao predvidjeti razmjere promjena koje će donijeti. No s vremenom je otvorio bezbroj novih mogućnosti, a isto će učiniti i umjetna inteligencija.

Uvjeren sam da će osnažena i obrazovana mladež biti istinski pokretač doba umjetne inteligencije. Zato snažno potičemo razvoj vještina, prekvalifikaciju i cjeloživotno učenje, provodeći neke od najvećih i najraznolikijih programa osposobljavanja na svijetu.

Indija je dom jednoj od najvećih populacija mladih i tehnoloških talenata na svijetu. S našim energetskim kapacitetima i jasnoćom politika, u jedinstvenom smo položaju da iskoristimo puni potencijal umjetne inteligencije. Na ovom summitu s ponosom sam svjedočio kako indijske tvrtke razvijaju i pokreću domaće modele i aplikacije umjetne inteligencije, što potvrđuje tehnološku zrelost i dubinu naše mlade inovacijske zajednice.

Kako bismo potaknuli rast našeg AI ekosustava, gradimo snažnu infrastrukturnu osnovu. U okviru Indijske misije za AI (India AI Mission), implementirali smo tisuće GPU-ova i uskoro ćemo ih implementirati još. Omogućujući pristup računalnoj snazi svjetske razine po pristupačnim cijenama, otvaramo vrata i najmanjim startupima da izrastu u globalne igrače. Istodobno smo uspostavili nacionalni AI repozitorij, demokratizirajući pristup skupovima podataka i modelima umjetne inteligencije. Od razvoja poluvodiča i podatkovne infrastrukture do snažnog startup okruženja i primijenjenih istraživanja, fokusiramo se na cijeli lanac vrijednosti.

Raznolikost, demokracija i demografska dinamika Indije pružaju pravu atmosferu za uključive inovacije. Rješenja koja uspiju u Indiji mogu služiti čovječanstvu svugdje. Zato je naš poziv svijetu: Dizajnirajte i razvijajte u Indiji. Isporučite svijetu. Isporučite čovječanstvu.