Saznajte koji gradonačelnici stižu na 12. konferenciju Smart Cities

Sudionici će podijeliti primjere dobre prakse te planove digitalne i zelene transformacije za otpornije i pametnije hrvatske gradove

Kako bi razmijenili konkretna iskustva u primjeni umjetne inteligencije, modernizaciji infrastrukture i zelenoj tranziciji u hrvatskim gradovima, brojni gradonačelnici, poduzetnici, predstavnici akademske zajednice i javnog sektora okupit će se u utorak, 10. ožujka 2026. u zagrebačkom hotelu Westin na 12. Liderovoj konferenciji 'Smart Cities'. Sudionici će podijeliti primjere dobre prakse i planove digitalne i zelene transformacije, a krajnji je cilj konferencije kroz dijalog ključnih aktera stvoriti otpornije i pametnije hrvatske gradove.

Konferenciju će uvodnim obraćanjima otvoriti Miodrag Šajatović, glavni urednik Lidera, i Norbert Eschborn, direktor zaklade Konrad Adenauer za Hrvatsku i Sloveniju.

Od infrastrukture do inteligencije

Prvi blok programa pod nazivom 'Smart City Backbone – From Infrastructure to Intelligence' bavit će se infrastrukturom kao preduvjetom bilo kakvih pametnih rješenja. Uvodno predavanje o pametnim rješenjima u prometu Grada Zagreba održat će Andro Pavuna, pročelnik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost.

Na panelu o modernizaciji infrastrukture raspravljat će gradonačelnik Zadra Šime Erlić, Antonija Eremut Erceg iz Grada Splita, Marina Blažević iz Telemacha te Branimir Šteko iz Končara.

Poseban naglasak ove je godine stavljen na disruptivne tehnologije. O tome kako umjetna inteligencija i automatizacija mijenjanju način upravljanja resursima na panelu će govoriti gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj, Danijel Antonić iz Grada Rijeke te Slavko Vidović iz tvrtke InfoDom. Praktičnu primjenu AI rješenja predstavit će Matija Mandić iz tvrtke KING ICT, dok će gradonačelnica Samobora Petra Škrobot kroz primjer dobre prakse pokazati kako Samobor postaje grad po mjeri čovjeka.

Održivi i humani gradovi budućnosti

Program se nakon stanke za kavu i networking nastavlja blokom 'Human-centric Cities – Grad kao životni prostor', koji u fokus stavlja zelenu tehnologiju i potrebe građana. O poslovnoj inteligenciji u javnom prijevozu govorit će Vinesh Shah iz ATRON Groupa, a na panelu o energetskoj učinkovitosti i samoodrživosti sudjelovat će gradonačelnik Križevaca Tomislav Katanović, zamjenik gradonačelnika Vukovara Filip Sušac te Suzana Laušin Katanec iz HBOR-a.

Carla Semedo iz portugalskog grada Aveira predstavit će, između ostaloga, njihove inicijative Aveiro Tech City i Aveiro STEAM CITY koje transformiraju ubranu sredinu tog međunarodno priznatog pametnog grada.

Međunarodna iskustva o prostornoj inteligenciji u Beču i drugim austrijskim gradovima podijelit će Lovro Končar-Gamulin, osnivač i direktor urban tech kompanije City Layers te član znanstvenog osoblja na Tehničkom sveučilištu u Beču (TU Wien), dok će o pametnoj mobilnosti kroz sustav javnih bicikala govoriti Ante Gustin, direktor Nextbikea.

Konferencija završava panelom 'Urbanizam po mjeri čovjeka', na kojem će o sinergiji strateškog planiranja i tehnologije raspravljati gradonačelnik Zaprešića i predsjednik Udruge gradova Željko Turk, gradonačelnik Siska Domagoj Orlić te predstavnik Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.