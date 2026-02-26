Uz rekordni budžet za digitalizaciju Zagreb cilja na promet bez gužvi

U modernizaciju prometa je uloženo više od 20 milijuna eura, a dodatnih 15 milijuna osigurano je za ovu godinu

Kao glavni grad i najveće gospodarsko središte Hrvatske, Zagreb diktira tempo digitalne transformacije cijele zemlje. S proračunom koji omogućuje najambicioznije tehnološke pothvate, hrvatska metropola već godinama ulaže u brojna smart city rješenja, pa tako kroz jedinstvenu platformu Smart City Hub gradska uprava danas upravlja sa 110 aktivnih pametnih projekata, kako bi život za gotovo milijun stanovnika bio što jednostavniji.

No, posljednjih godina u fokusu zagrebačke uprave rješavanje je jednog od gorućih izazova – prometnih gužvi. Zbog toga je nedavno otvoren moderni operativni centar za upravljanje prometom koji omogućuje koordinaciju semaforskog sustava u realnom vremenu i prilagođava se situacijama na cestama.

– Trenutno je na sustav automatskog upravljanja prometom povezano 165 semaforiziranih raskrižja, a plan je do 2028. integrirati svih 487 raskrižja. Sustav se pokazao učinkovitim i u izvanrednim situacijama, poput regulacije prometa nakon požara u zgradi Vjesnika, kada je novo prometno rješenje uspješno koordinirano iz Centra unatoč velikim gužvama – navode iz Grada Zagreba.

Poseban iskorak napravljen je uvođenjem prioriteta za tramvaje, čime javni prijevoz postaje najpouzdaniji način kretanja gradom.

– Davanjem prednosti tramvajima na semaforima skraćuje se vrijeme putovanja i povećava pouzdanost javnog prijevoza – ističu u gradskoj upravi.

U najavi prometni portal

Sljedeći veliki korak za Zagreb uspostava je centralnog prometnog portala s API sučeljima koja će povezati sve gradske sustave, uključujući ZET te sustave za izdavanje odobrenja iz područja prometa. Portal će imati javni dio za građane te službeni dio za analitiku i donošenje strateških odluka, a za cijeli je projekt u 2026. osigurano tri milijuna eura.

– Prometni portal bit će podijeljen na dva segmenta: javno dostupni dio, putem kojeg će građani moći pratiti ključne informacije o prometu u gradu te službeni dio, namijenjen gradskim službenicima za napredno upravljanje, analitiku i donošenje odluka temeljenih na podacima – najavljuju iz Grada Zagreba.

Rekordna ulaganja

Zahvaljujući sve većim ulaganjima, koja se broje u desecima milijuna eura, Zagreb kroz tehnologiju nastoji poboljšati svakodnevicu, sigurnost i mobilnost svojih građana. Ta sredstva omogućuju razvoj čitavog niza digitalnih usluga koje građani već koriste, kao što su eBebe, eStipendije, eDozvole, eRedar te aplikacije MojZagreb i Razvrstaj MOJZG.

– Proračun za digitalizaciju Grada Zagreba prati nove projekte koje je uprava pokrenula u 2024. i u 2025. godini te je povećan s 10 milijuna eura na 25 milijuna eura godišnje. U 2026. planira se uložiti 10,5 milijuna eura u Digitalni Zagreb, što ne uključuje ulaganja kroz specifične projekte koji se financiraju kroz redovne programe. U modernizaciju prometa je uloženo više od 20 milijuna eura, a dodatnih 15 milijuna osigurano je za ovu godinu – zaključuju iz Grada.

O najnovijim pametnim prometnim rješenjima u Zagrebu na nadolazećoj Liderovoj konferenciji Smart Cities govorit će Andro Pavuna, pročelnik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost. Konferencija će se održati u utorak, 10. ožujka 2026., u velikoj kristalnoj dvorani zagrebačkog hotela Westin.

Među mnogobrojnim sudionicima, ovaj će događaj okupiti čelnike hrvatskih gradova te vodeće ljude tvrtki koje razvijaju pametna rješenja.