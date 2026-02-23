Varaždin uz novu pametnu tvornicu postaje centar digitalne industrije

smart cities

Svoju bogatu industrijsku povijest Varaždin uspješno nadograđuje razvojem modernih, pametnih projekata

Iako je poznat kao središte najstarije hrvatske županije i grad s velikom tradicijom u tekstilnoj i prerađivačkoj industriji, Varaždin danas prolazi kroz snažnu tehnološku revoluciju. Svoju bogatu industrijsku povijest Varaždin uspješno nadograđuje razvojem modernih, pametnih projekata koji ga pozicioniraju u sam vrh digitalne i zelene transformacije u Hrvatskoj.

U središtu tog razvoja uspostava je prvog Croatian Smart Factoryja, modernog prostora za istraživanje, razvoj i primjenu novih tehnologija u industrijskom okruženju, u sklopu kojega će funkcionirati tzv. 'pametni laboratoriji'.

– Ključna komponenta laboratorija bit će instalacija industrijskog robota za automatizaciju industrijskih zadataka, kao i OMiLAB – Open Models Laboratory – instalacija koja omogućuje razvoj inovacija u konceptualnom modeliranju. Time Varaždin jača svoju poziciju kao regionalno središte pametne industrije i digitalnih inovacija – najavljuje Neven Bosilj, gradonačelnik Varaždina.

Sam projekt dio je najavljenog Akademskog centra za predinkubaciju u pametnoj industriji, u kojega su Fakultet organizacije i informacije i Grad Varaždin kroz ITU mehanizam zajednički uložili 6,1 milijun eura. Prema riječima Bosilja, dodatno je to strateško ulaganje u razvoj pametne industrije i inovacijskog ekosustava grada, čime će građani, studenti i poduzetnici dobiti pristup suvremenoj infrastrukturi za razvoj inovacija.

Prometna, okolišna i digitalna rješenja

Paralelno s tim industrijskim iskorakom, Grad je tijekom 2025. godine implementirao sustav pametne kontrole ulaska vozila u pješačku zonu užeg središta grada. Cilj je smanjiti prometno opterećenje u jezgri grada, povećati sigurnost pješaka, ali i osigurati poštivanje definiranih vremenskih režima dostave.

A osim video-analitičkih nadzornih kamera za automatsko prepoznavanje registracija, na Trgu slobode i u Ulici Vatroslava Lisinskog u pješačkoj zoni grada postavljeni su i uređaji za praćenje kvalitete zraka i razine buke.

Digitalna transformacija Varaždina nastavlja se i kroz projekt eObrasci za digitalizaciju gradskih postupaka, bez potrebe dolaska u gradsku upravu, koji se u partnerstvu s Varaždinskom županijom integrira u sustav e-Građani.

– Sustav eObrasci bit će implementiran u dvije faze – prve digitalne usluge očekuju se u roku do osam mjeseci od potpisa ugovora, dok će se dodatne funkcionalnosti uvoditi u sljedeća četiri mjeseca – ističe Bosilj.

Ukupna vrijednost ovih prometnih, okolišnih i digitalnih rješenja iznosi 219.826,55 eura, a sufinancirana su sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Osim toga, kroz projekt 'InterAct Green' vrijedan 5,16 milijuna eura, a koji je financiran kroz Europsku urbanu inicijativu, do 2027. godine revitalizirat će se Dravska park-šuma i u suradnji s FOI-jem razviti digitalna platforma za upravljanje zelenom infrastrukturom.

– Time Grad Varaždin istodobno osigurava već realizirana konkretna rješenja u prometu i okolišu, ali i dugoročnu digitalnu, industrijsku i zelenu transformaciju grada – zaključuje Bosilj.

O najnovijim i budućim projektima grada Varaždina te njihovoj implementaciji u svakodnevni život građana moći će se detaljnije čuti na nadolazećoj Liderovoj konferenciji Smart Cities, koja će se održati u utorak, 10. ožujka 2026., u velikoj kristalnoj dvorani zagrebačkog hotela Westin.

Među mnogobrojnim sudionicima, ovaj će događaj okupiti čelnike hrvatskih gradova te vodeće ljude tvrtki koje razvijaju pametna rješenja.

Broj mjesta na konferenciji je ograničen stoga osigurajte svoje mjesto prethodnom prijavom.

