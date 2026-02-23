Varaždin uz novu pametnu tvornicu postaje centar digitalne industrije

Svoju bogatu industrijsku povijest Varaždin uspješno nadograđuje razvojem modernih, pametnih projekata

Iako je poznat kao središte najstarije hrvatske županije i grad s velikom tradicijom u tekstilnoj i prerađivačkoj industriji, Varaždin danas prolazi kroz snažnu tehnološku revoluciju. Svoju bogatu industrijsku povijest Varaždin uspješno nadograđuje razvojem modernih, pametnih projekata koji ga pozicioniraju u sam vrh digitalne i zelene transformacije u Hrvatskoj.

U središtu tog razvoja uspostava je prvog Croatian Smart Factoryja, modernog prostora za istraživanje, razvoj i primjenu novih tehnologija u industrijskom okruženju, u sklopu kojega će funkcionirati tzv. 'pametni laboratoriji'.

– Ključna komponenta laboratorija bit će instalacija industrijskog robota za automatizaciju industrijskih zadataka, kao i OMiLAB – Open Models Laboratory – instalacija koja omogućuje razvoj inovacija u konceptualnom modeliranju. Time Varaždin jača svoju poziciju kao regionalno središte pametne industrije i digitalnih inovacija – najavljuje Neven Bosilj, gradonačelnik Varaždina.

Sam projekt dio je najavljenog Akademskog centra za predinkubaciju u pametnoj industriji, u kojega su Fakultet organizacije i informacije i Grad Varaždin kroz ITU mehanizam zajednički uložili 6,1 milijun eura. Prema riječima Bosilja, dodatno je to strateško ulaganje u razvoj pametne industrije i inovacijskog ekosustava grada, čime će građani, studenti i poduzetnici dobiti pristup suvremenoj infrastrukturi za razvoj inovacija.

Prometna, okolišna i digitalna rješenja

Paralelno s tim industrijskim iskorakom, Grad je tijekom 2025. godine implementirao sustav pametne kontrole ulaska vozila u pješačku zonu užeg središta grada. Cilj je smanjiti prometno opterećenje u jezgri grada, povećati sigurnost pješaka, ali i osigurati poštivanje definiranih vremenskih režima dostave.

A osim video-analitičkih nadzornih kamera za automatsko prepoznavanje registracija, na Trgu slobode i u Ulici Vatroslava Lisinskog u pješačkoj zoni grada postavljeni su i uređaji za praćenje kvalitete zraka i razine buke.

Digitalna transformacija Varaždina nastavlja se i kroz projekt eObrasci za digitalizaciju gradskih postupaka, bez potrebe dolaska u gradsku upravu, koji se u partnerstvu s Varaždinskom županijom integrira u sustav e-Građani.

– Sustav eObrasci bit će implementiran u dvije faze – prve digitalne usluge očekuju se u roku do osam mjeseci od potpisa ugovora, dok će se dodatne funkcionalnosti uvoditi u sljedeća četiri mjeseca – ističe Bosilj.

Ukupna vrijednost ovih prometnih, okolišnih i digitalnih rješenja iznosi 219.826,55 eura, a sufinancirana su sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Osim toga, kroz projekt 'InterAct Green' vrijedan 5,16 milijuna eura, a koji je financiran kroz Europsku urbanu inicijativu, do 2027. godine revitalizirat će se Dravska park-šuma i u suradnji s FOI-jem razviti digitalna platforma za upravljanje zelenom infrastrukturom.

– Time Grad Varaždin istodobno osigurava već realizirana konkretna rješenja u prometu i okolišu, ali i dugoročnu digitalnu, industrijsku i zelenu transformaciju grada – zaključuje Bosilj.

O najnovijim i budućim projektima grada Varaždina te njihovoj implementaciji u svakodnevni život građana moći će se detaljnije čuti na nadolazećoj Liderovoj konferenciji Smart Cities, koja će se održati u utorak, 10. ožujka 2026., u velikoj kristalnoj dvorani zagrebačkog hotela Westin.

Među mnogobrojnim sudionicima, ovaj će događaj okupiti čelnike hrvatskih gradova te vodeće ljude tvrtki koje razvijaju pametna rješenja.