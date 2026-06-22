Tko stoji iza sunčane elektrane od 95 MW kod Petrinje

Eko proizvodnja, formalni nositelj zahvata, registrirana je za uzgoj usjeva i lani je ostvarila prihod od oko 10 tisuća eura

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije objavilo je informaciju o zahtjevu za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš za sunčanu elektranu Komogovina, projekt instalirane snage oko 95 megavata na području grada Petrinje i općine Donji Kukuruzari u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Formalni nositelj zahvata je Eko proizvodnja iz Petrinje, tvrtka u vlasništvu i pod upravom Ivana Barbarića. Riječ je o mikrotvrtki registriranoj za uzgoj ostalih jednogodišnjih usjeva, koja je prema podacima Fine u 2025. imala 10.838 eura prihoda, iskazala neto gubitak od 278.555 eura i nije imala zaposlenih. No javno dostupni podaci upućuju na više poveznica te tvrtke s Encroom, jednim od najaktivnijih domaćih developera projekata obnovljivih izvora energije