Zeleno i digitalno

Tko stoji iza sunčane elektrane od 95 MW kod Petrinje

22. lipnja 2026.
solarne baterije

solarne baterije

foto Shutterstock
Jozo Knez
Jozo Knez

Eko proizvodnja, formalni nositelj zahvata, registrirana je za uzgoj usjeva i lani je ostvarila prihod od oko 10 tisuća eura

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije objavilo je informaciju o zahtjevu za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš za sunčanu elektranu Komogovina, projekt instalirane snage oko 95 megavata na području grada Petrinje i općine Donji Kukuruzari u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Formalni nositelj zahvata je Eko proizvodnja iz Petrinje, tvrtka u vlasništvu i pod upravom Ivana Barbarića. Riječ je o mikrotvrtki registriranoj za uzgoj ostalih jednogodišnjih usjeva, koja je prema podacima Fine u 2025. imala 10.838 eura prihoda, iskazala neto gubitak od 278.555 eura i nije imala zaposlenih. No javno dostupni podaci upućuju na više poveznica te tvrtke s Encroom, jednim od najaktivnijih domaćih developera projekata obnovljivih izvora energije

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#Tomislav Ćurković#Eko Proizvodnja#Encro#European Energy#Chielo Klara#Sunčana Elektrana#Petrinja#Sisačko-moslavačka županija#Obnovljivi Izvori Energije
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