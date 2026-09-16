Zakon CLARITY u završnoj fazi, demokrati se protive glasanju u Senatu

Demokratski protuprijedlog prihvaćen u Senatu, jer su zakonodavci ostali podijeljeni oko etičke formulacije i drugih odredbi

Najnovija faza pregovora o Zakonu CLARITY pomaknula je proces prema ključnom glasovanju, dok i dalje postoje velika neslaganja. Demokrati u Senatu poslali su republikancima svoj protuprijedlog u ponedjeljak navečer nakon što su pregledali najnoviji republikanski nacrt objavljen dan ranije.

Demokratski zahtjevi stigli su neposredno prije prvog zakazanog glasanja o zakonu u Senatu u utorak poslijepodne.

Pregovori se zahuktavaju

Detalji protuprijedloga nisu otkriveni. Velik dio neslaganja usredotočen je na njegov revidirani etički jezik. Izražena je zabrinutost zbog odredbe koja se odnosi na Ured za vladinu etiku, a koja bi mogla omogućiti visokim vladinim dužnosnicima da zadrže svoje postojeće poslovne veze s kriptovalutama.

Senatorica Cynthia Lummis, jedna od republikanaca koji vode pregovore, izjavila je u ponedjeljak da demokrati nastavljaju tražiti dodatne ustupke. Tvrdi da je zakon još uvijek spreman za glasanje.

Bijela kuća također je branila najnoviju verziju. Patrick Witt, glavni savjetnik Bijele kuće za kriptovalute, govorio je na summitu Solana Policy Institutea u Washingtonu i rekao da je administracija radila na rješavanju zabrinutosti koje su se pojavile tijekom pregovora.

Iako je izrazio uvjerenje da će Senat započeti razmatranje dugo očekivane regulacije kriptovaluta, rekao je da će pitanje osiguravanja 60 glasova u konačnici biti političko, budući da smatra da je zakon istinski dvostranački i da zaslužuje podršku.

Njegove izjave dolaze dan nakon republikanskog nacrta od 635 stranica kojim su izmijenjene nekoliko odredbi koje su postale sporne.

Bankarske grupe i države dižu uzbunu

Promjene su izazvale pritužbe različitih skupina. Primjerice, bankarske skupine uglavnom su usredotočene na pravila za nagrade na stablecoine. Osam trgovačkih udruženja poslalo je svoje zabrinutosti čelnicima Senata Johnu Thuneu i Chucku Schumeru u ponedjeljak. Grupe su također zatražile od zastupnika da unesu nekoliko izmjena u zakon.

Odvojeno, glavna državna odvjetnica New Yorka Letitia James i 17 drugih glavnih državnih odvjetnika pozvali su senatore da odbace zakon. Upozorili su da bi savezna preemptivna moć mogla oslabiti državne ovlasti za borbu protiv prijevara, istražne i provedbene, uključujući administrativne, građanske i kaznene ovlasti koje čine osnovu ovlasti državne policije. Također su tvrdili da bi to SEC-u moglo ostaviti ‘široku preemptivnu moć’ da odluči gdje se pravila primjenjuju.