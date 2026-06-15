HT četvrtu godinu zaredom ima najbolju mobilnu mrežu u Hrvatskoj

Neovisno mjerenje u organizaciji HAKOM-a ponovno potvrdilo kako je HT vodeći telekom u kvaliteti govornih i podatkovnih usluga

Mobilna mreža Hrvatskog Telekoma ponovno je proglašena najboljom u Hrvatskoj prema rezultatima neovisnog mjerenja kvalitete mobilnih mreža koje je organizirala Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM). Hrvatski Telekom ponovno je, i to četvrtu godinu zaredom, osvojio prvo mjesto u ukupnom poretku. Ovime se mobilna mreža HT-a pokazala najboljom u svakoj godini otkad je ovo neovisno mjerenje uvedeno i to s najboljim rezultatima u obje ključne kategorije: govornim i podatkovnim uslugama.

Prema službenim rezultatima, HT je ostvario ukupno 932 boda, 30 bodova više od drugoplasiranog operatora te gotovo 50 bodova više od trećeplasiranog, potvrđujući vodeću poziciju na hrvatskom telekomunikacijskom tržištu.

U kategoriji govornih usluga Hrvatski Telekom ostvario je 318,6 bodova, uz posebno visoke rezultate u gradovima, gdje je osvojio 221,2 od mogućih 227,5 bodova, uz najbolje rezultate na cestama i autocestama.

Kako su priopćili, vodeću poziciju HT je potvrdio i u segmentu podatkovnih usluga s ukupno 613,7 bodova. U gradovima je ostvareno 413,8 od mogućih 422,5 bodova, uz također najbolje rezultate na cestama i autocestama.

Posebno se ističe rezultat u velikim gradovima, gdje je Hrvatski Telekom zauzeo prvo mjesto u gotovo svim analiziranim sredinama, potvrđujući dosljedno visoku kvalitetu mobilne mreže i korisničkog iskustva u urbanim područjima.

– Četvrta uzastopna potvrda da imamo najbolju mobilnu mrežu u Hrvatskoj rezultat je kontinuiranih ulaganja u infrastrukturu, inovacije i korisničko iskustvo. Ovi rezultati potvrđuju našu predanost pružanju vrhunske povezanosti građanima i poslovnim korisnicima diljem Hrvatske, bez obzira nalaze li se u velikim gradovima, manjim sredinama ili na putu – istaknuo je Ognjen Vukoslavović, član Uprave i glavni direktor za tehniku i informacijske tehnologije (CTIO) u Hrvatskom Telekomu.

Ispitivanje kvalitete mobilnih mreža za HAKOM je provela specijalizirana tvrtka za telekomunikacije NET CHECK GmbH tijekom travnja i svibnja 2026. Obuhvaćena su bila 32 grada – pet velikih i 27 malih i srednjih gradova – te 2.500 km cesta i autocesta, čime je osigurana sveobuhvatna procjena kvalitete mobilnih mreža.