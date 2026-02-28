Hrvatska ima samo 35 tvrtki s ovim certifikatom

EU Ecolabel jedna je od najstrožih eko-oznaka u Europi i nije je lako dobiti. Razgovarali smo s tvrtkama koje ju imaju

Trideset i pet potvrda. Toliko ih je trenutno aktivno u hrvatskom registru EU Ecolabela, službene eko-oznake Europske unije koja jamči da proizvod ili usluga imaju manji utjecaj na okoliš od prosječnog konkurenta na tržištu. Iza tog broja stoji pedesetak tvrtki i organizacija, od papirne industrije i hotelskih lanaca do obrta i tiskara, koje su prošle kroz zahtjevan postupak certificiranja i dokazale da njihovi proizvodi ili usluge zadovoljavaju stroge kriterije. Mjerila su postavljena tako da ih može ispuniti samo 20 do 30 posto proizvoda na tržištu, a mi doznajemo zašto su te oznake uopće bitne za domaće kompanije.