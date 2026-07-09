Kamata 7,5 posto: Posljednji dani upisa aktualne tranše Koykan obveznica

Prema informacijama izdavatelja, u ovu je tranšu dosad ušlo 30-ak investitora s više od 250 tisuća eura, a upis se zatvara krajem ovog tjedna

Deset dana nakon otvaranja prvog restorana u Münchenu, u Hrvatskoj se ubrzano zatvara i aktualna tranša Koykan razvojnih obveznica s fiksnom kamatom od 7,5 posto godišnje. Prema informacijama izdavatelja, u ovu je tranšu dosad ušlo 30-ak investitora s više od 250 tisuća eura, a upis se zatvara krajem ovog tjedna. Tko želi osigurati mjesto u aktualnoj tranši - i uvjete koji uz nju idu - ovo je tjedan za odluku.

München je promijenio računicu

Razlog ubrzanog upisa nije teško pronaći. Koykan je prije tjedan dana otvorio prvu lokaciju u minhenskom trgovačkom centru PEP, jednom od najprometnijih u Bavarskoj - i već drugog dana poslovanja ta je lokacija izbila na vrh prometa cijele grupe. Ispred restorana stoje redovi kakvi se inače vežu uz etablirane američke franšize, a konkurentni trgovački centri počeli su sami kontaktirati Koykan s pozivima da otvori i kod njih.

Na tržištu na kojem se strani lanci godinama teško probijaju, Koykan je već prvim otvorenjem pokazao da za njega vrijede druga pravila. Za ulagatelje je to potvrda da model testiran kroz devet restorana u četiri zemlje radi i na najzahtjevnijem europskom tržištu.

Red se ispred Koykana u Münchenu ne smanjuje — već od drugog tjedna poslovanja prvi je restoran grupe po dnevnom prometu

Uvjeti se mijenjaju kako se kompanija razvija

Koykan je obveznički program započeo uz kamatu od osam posto, u fazi kada je model tek dokazivan. Današnjih 7,5 posto odražava novu fazu: dosad je oko 500 malih ulagača uložilo više od četiri milijuna eura, otvorene su lokacije u četiri zemlje, ulagatelji iz ranijih tranši primili su već dvije polugodišnje kuponske isplate, a s njemačkim partnerom Xela Investmentom dogovoreno je 10 bavarskih lokacija u sljedeća 24 mjeseca.

Poruka koju iskusniji ulagatelji dobro poznaju: tko ulazi danas, ulazi nakon Münchena - s dokazanim modelom, ali još uvijek po uvjetima definiranima prije njega. Dosadašnji tijek programa pokazuje jasan obrazac: sa svakim dokazanim korakom rasta, uvjeti za nove ulagatelje se prilagođavaju. Cilj kompanije je doći do tisuću malih investitora - a Koykan je već na pola puta.

Partneri za njemačko tržište — Koykan i Xela Investment, operater s više od 20 franšiznih restorana, grade 10 novih lokacija u Bavarskoj

7,5 posto kamate u godini dok inflacija jede štednju

Uz inflaciju u Hrvatskoj od oko pet posto, novac na klasičnoj štednji realno gubi vrijednost iz mjeseca u mjesec. Fiksnih 7,5 posto godišnje trenutno je jedan od rijetkih dostupnih instrumenata na domaćem tržištu koji štednju ne samo čuva od inflacije, nego je pretvara u investiciju s realnim prinosom - uz polugodišnju isplatu kupona i upis preko SKDD-a.

Ključni uvjeti aktualne tranše

● Kamatna stopa: 7,5 posto godišnje (fiksno)

● Isplata kupona: polugodišnje

● Ročnost: tri godine, isplata glavnice jednokratno na kraju

● Minimalni ulog: tisuću eura

● Prag za pravo ulaska u suvlasništvo: pet tisuća eura

● Upis: preko SKDD-a, putem službene stranice

Kako uložiti?

Pristupni obrazac, Informacijski dokument i uvjeti emisije dostupni su na službenim stranicama Koykana.