Tvrtke i tržišta

Bez udžbenika i državnog otkupa: Na čemu Planetopija gradi svoj biznis

9. rujna 2026.
INTERLIBER - ZV - OTVARANJE,

INTERLIBER - ZV - OTVARANJE,

foto Dražen Lapić
Ksenija Puškarić
Ksenija Puškarić
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Visoki rabati uzimaju i do polovice cijene knjige, pa zagrebački nakladnik širi vlastitu maloprodaju i izravnu prodaju

Dok se najveći igrači na tržištu nakladništva mahom oslanjaju na državne milijune predviđene za školske udžbenike kao i na obvezni javni otkup knjiga za narodne knjižnice, pojedini izdavači i dalje se trude da posluju gotovo isključivo i to rade relativno otporno uz potpuno drugačiji poslovni model. Jedan od takvih izdavača je Planetopija.

Ni nisu na popisu za otkup

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