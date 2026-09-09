Tvrtke i tržišta
Bez udžbenika i državnog otkupa: Na čemu Planetopija gradi svoj biznis
9. rujna 2026.
foto Dražen Lapić
Visoki rabati uzimaju i do polovice cijene knjige, pa zagrebački nakladnik širi vlastitu maloprodaju i izravnu prodaju
Dok se najveći igrači na tržištu nakladništva mahom oslanjaju na državne milijune predviđene za školske udžbenike kao i na obvezni javni otkup knjiga za narodne knjižnice, pojedini izdavači i dalje se trude da posluju gotovo isključivo i to rade relativno otporno uz potpuno drugačiji poslovni model. Jedan od takvih izdavača je Planetopija.
Ni nisu na popisu za otkup
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