AZTN kaznio Kaufland s 300.000 eura zbog pritiska na dobavljače

Agencija utvrdila naplatu nepostojećih usluga, samovoljno oglašavanje i kašnjenje s plaćanjem hrane

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) kaznila je trgovački lanac Kaufland Hrvatska s 300.000 eura zbog teške povrede Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom. Regulatorni postupak pokrenut je po službenoj dužnosti, a regulator je metodom uzorka analizirao ugovore i poslovanje Kauflanda s deset odabranih dobavljača poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Nadzorom je utvrđeno da je trgovački lanac sustavno koristio svoju značajnu pregovaračku snagu kako bi nametnuo financijski štetne uvjete.

Agencija je u postupku identificirala tri ključna oblika kršenja zakona na štetu različitih dobavljača. Jednom od njih Kaufland je naplatio naknadu za uslugu koja u trenutku plaćanja nije bila pružena, niti je ikada naknadno izvršena. Od drugog je dobavljača trgovački lanac prisilno naplatio troškove oglašavanja koje je proveo samoinicijativno, bez ikakvog pisanog zahtjeva s druge strane i bez jasnih, objektivnih procjena realnih troškova. Treći utvrđeni prekršaj odnosi se na nepoštivanje zakonskih rokova plaćanja, pri čemu je Kaufland pokvarljive prehrambene proizvode plaćao u rokovima duljim od maksimalno dopuštenih 30 dana.

Pri odmjeravanju visine kazne, AZTN je kao presudnu otegotnu okolnost uzeo u obzir činjenicu da je Kaufland povratnik u kršenju ovih propisa. Agencija je tom trgovačkom lancu još 2020. godine izrekla pravomoćnu kaznu zbog identičnog prekršaja, odnosno naplate usluga koje nisu bile izvršene. Utvrđivanje tri nove nepoštene prakse u ovom postupku pokazuje da ranija novčana kazna nije postigla namjeravani preventivni učinak te da trgovački lanac kao recidivist ponavlja povrede zakona.

Iz AZTN-a naglašavaju kako primarna svrha ove sankcije nije samo financijsko kažnjavanje i osuda konkretnog poslovanja, već uspostava i zaštita poštenih trgovačkih odnosa na tržištu. Regulator ističe da se jedino strogim kažnjavanjem anomalija mogu zaštititi slabiji sudionici u opskrbnom lancu te poslati jasna poruka ostalim tržišnim akterima da ne iskorištavaju svoju pregovaračku nadmoć.