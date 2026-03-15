Kako je pravosuđe kaznilo Zdravka Mamića, a on uzvratio pravosuđu

Nakon pravomoćne presude 15. ožujka 2021. bivši menadžer Dinama optužio je suce od Osijeka do Vrhovnog suda da ih je godinama podmićivao

Kad je Vrhovni sud tog ponedjeljka poslijepodne potvrdio presudu Zdravku Mamiću, on je — umjesto u sudnici — sjedio u hotelu u Širokom Brijegu, u državi u koju je pobjegao još 2018. i koja ga nije željela izručiti Hrvatskoj. Vijest da je pravomoćno osuđen na šest i pol godina zatvora zbog izvlačenja 116 milijuna kuna iz Dinama stigla je do njega preko ekrana i medija.

Time je jedna sudska saga formalno završila, ali je tek trebala početi ona važnija: potres u pravosuđu koji će mjesecima i godinama kasnije imati dalekosežne posljedice.

'Ne može nam niko ništa'

Za jedne vizionar, za druge tiranin — Mamić je neosporno bio ključna figura hrvatskog klupskog nogometa od početka 2000-ih. Njegova moć nije dolazila samo iz funkcija, nego iz utjecaja, mreža, autoriteta i sposobnosti upravljanja tržištem igrača.

Simbolički, njegov javni nastup često je pratio hit koji je znao zapjevati i pred kamerama: „Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine“ — stih koji je dobro oslikavao način na koji je projicirao moć.

U njegovoj eri Dinamo je ostvario rezultate kakve nije vidio desetljećima: ulaske u Ligu prvaka, europsko proljeće te niz velikih igrača koji su otišli u vrhunske klubove — najuspješnije razdoblje nakon trofeja Kupa velesajamskih gradova iz 1967. godine.

No istodobno, klub je godinama živio pod teretom optužbi da je Mamićeva osobna moć nadilazila sve okvire sportskog upravljanja. Suđenje je potvrdilo da su crne slutnje bile utemeljene.

Presuda koja je odjeknula, ali ne i zaustavila priču

Vrhovni sud 15. ožujka 2021. potvrdio kazne i njegovu bratu Zoranu Mamiću (4 godine i 8 mjeseci) te Damiru Vrbanoviću (3 godine).

Ali ono što će se dogoditi 24 sata kasnije potpuno će pomaknuti fokus s sportskog kriminaliteta na nešto mnogo ozbiljnije.

Osveta iz Mostara: ‘Podmićivao sam suce.’

Na konferenciji za medije dan nakon presude u hotelu Mepas, Mamić je iznio optužbe koje će postati prekretnica. U nogometu je bio poznat po 'radu sa sucima'. U nogometnom je žargonu to kolokvijalni termin za utjecanje na suce, a Mamić je sada tvrdio da se taj ‘rad’ nije odnosio samo na nogomet.

Ustvrdio je da je godinama podmićivao više osječkih sudaca, te objavio dokumente i poruke koje navodno to potvrđuju. Prozvao je suce Županijskog suda u Osijeku Zvonka Vekića, Darka Krušlina i Antu Kvesića, a javno je napao i predsjednika suda Zvonka Vrbana te tadašnjeg predsjednika Vrhovnog suda Đuru Sessu.

Najavio je da će ‘bez rukavica’ progovoriti o mreži korupcije u kojoj su, prema njegovim riječima, sudovi i pojedini suci bili aktivni sudionici. To je izazvalo potres kakav se u hrvatskom pravosuđu dugo nije vidio.

Posljedice: istrage, suspenzije, urušeno povjerenje

Nakon njegovih optužbi:

pokrenute su istrage protiv više sudaca osječkog Županijskog suda,

neki su suci privremeno udaljeni s dužnosti,

pojedini postupci morali su se vratiti na početak, jer su suci koji su sudili — bili pod istragom,

otvorene su istrage o navodnim ‘izvaninstitucionalnim kontaktima’ između sudaca i aktera slučajeva.

Mamićeva izjava tako je postala prvi veliki javni slučaj u kojem je jedan osuđenik ponudio dokumente koji upućuju na korupciju unutar dijela pravosuđa — i to sudaca koje je hrvatski sustav trebao držati iznad sumnje.

Bez obzira na to što je Mamić bio bjegunac i osoba s jasnim motivom ‘osvete’, njegove optužbe su pokrenule konkretne postupke.

Gdje je danas Dinamo u odnosu na Mamića?

Dinamo je nakon njegove ere pokušao uspostaviti model stabilnosti ‘bez Mamića’, s naglaskom na institucionalni rad i smanjenje osobne moći jednog čovjeka. No godinama nakon presude klub je i dalje funkcionirao u sjeni njegove ostavštine — sportske, financijske, pravne i emotivne.

Uspjesi na terenu nisu nestali, ali je operativno funkcionirao 'na daljinski', kojim je i dalje upravljao iz Širokog Brijega.

Mamićev model upravljanja i utjecaja napokon je srušen u proljeće 2023., što je bio uvjet da se počne s projektom gradnje novog stadiona.

Zašto je 15. ožujka 2021. važan datum

To nije bio samo dan kada je pravosuđe presudilo Zdravku Mamiću.

Bio je to i dan nakon kojega je Mamić svojim optužbama — opravdanima ili ne — presudio dijelu hrvatskog pravosuđa.

Jer nakon tog 15. ožujka 2021. više ništa nije bilo isto: ni sudovi, ni Dinamo, ni percepcija moći pojedinog menadžera u hrvatskom sportu i sustavima oko njega.