NA DANAŠNJI DAN

Biciklizam: Bum koji se oslanja gotovo isključivo na uvoz bicikala

14. travnja 2026.
Radionica Ivana Dirnbachera

foto
Goran Litvan
Prvi hrvatski biciklisti 1894. nisu mogli sanjati da će 130 godina kasnije bicikli u Hrvatskoj stizati gotovo isključivo s dalekog istoka

Dana 14. travnja 1894. u Zagrebu je osnovan Savez hrvatskih biciklistah. Današnji Hrvatski biciklistički savez prvi je strukovni sportski savez u jugoistočnoj Europi. Utemeljila su ga tri zagrebačka, te po jedan karlovački, varaždinski i sisački klub.

Od velocipeda o bicikla

Biciklizam je krajem 19. stoljeća postao organizirani pokret koji je — mnogo prije automobila — modernizirao kretanje, sport i društveni život Hrvatske.

Bicikli se na hrvatskim cestama pojavljuju već 1860-ih: isprva s drvenim kotačima i pogonom na prednji kotač, potom i kao ‘velocipedi’ s velikim prednjim i malim stražnjim kotačem. Prvi vozači zabilježeni su u Varaždinu, Karlovcu, Jastrebarskom i Šibeniku, a prva cestovna utrka vožena je 1892. na ruti Zagreb – Petrinja.

Prva tvornica dvokolica

Krajem 19. stoljeća razvija se i domaća industrija. U Zagreb 1895. stiže Ivan Dirnbacher, koji osniva Prvu hrvatsku tvornicu dvokolica Ilyria i konstruira prve domaće bicikle — Croatia i Ilyria, nagrađene zlatnom medaljom na izložbi u Londonu 1896. Dirnbacher proizvodi trkaće, ženske i tandem modele, a od 1900. i motorne bicikle.  

#Biciklizam#Povijest#Hrvatska#E-bicikli#Cikloturizam#Industrija#Sport#Mobilnost#Greyp #Ms Energy
