Biciklizam: Bum koji se oslanja gotovo isključivo na uvoz bicikala

Prvi hrvatski biciklisti 1894. nisu mogli sanjati da će 130 godina kasnije bicikli u Hrvatskoj stizati gotovo isključivo s dalekog istoka

Dana 14. travnja 1894. u Zagrebu je osnovan Savez hrvatskih biciklistah. Današnji Hrvatski biciklistički savez prvi je strukovni sportski savez u jugoistočnoj Europi. Utemeljila su ga tri zagrebačka, te po jedan karlovački, varaždinski i sisački klub.

Od velocipeda o bicikla

Biciklizam je krajem 19. stoljeća postao organizirani pokret koji je — mnogo prije automobila — modernizirao kretanje, sport i društveni život Hrvatske.

Bicikli se na hrvatskim cestama pojavljuju već 1860-ih: isprva s drvenim kotačima i pogonom na prednji kotač, potom i kao ‘velocipedi’ s velikim prednjim i malim stražnjim kotačem. Prvi vozači zabilježeni su u Varaždinu, Karlovcu, Jastrebarskom i Šibeniku, a prva cestovna utrka vožena je 1892. na ruti Zagreb – Petrinja.

Prva tvornica dvokolica

Krajem 19. stoljeća razvija se i domaća industrija. U Zagreb 1895. stiže Ivan Dirnbacher, koji osniva Prvu hrvatsku tvornicu dvokolica Ilyria i konstruira prve domaće bicikle — Croatia i Ilyria, nagrađene zlatnom medaljom na izložbi u Londonu 1896. Dirnbacher proizvodi trkaće, ženske i tandem modele, a od 1900. i motorne bicikle.