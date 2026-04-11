Kraj ere jeftinog goriva

Porezi i ratovi guraju cijene u nebo, dizel pod najvećim udarom

11. travnja 2026.
Gužve na benzinskim pumpama uoči poskupljenja goriva.

foto Boris Ščitar
Jozo Knez
Dok benzin blago stagnira, dizelska goriva postaju najteži uteg europskog gospodarstva. Evo gdje je gorivo najskuplje, a gdje najjeftinije

Cijene goriva u Europi naglo su skočile nakon što su Izrael i SAD napali Iran, a najnoviji podaci pokazuju da se pritisak ne smanjuje, naprotiv, u prvim danima travnja dodatno se pojačao. Rast je posebno izražen kod dizela, koji je u samo nekoliko tjedana poskupio znatno više od benzina.

Prema podacima Europske komisije iz tjednog izvješća o cijenama nafte, na dan 2.travnja 2026. prosječna cijena benzina (Euro-super 95) u Europskoj uniji iznosila je 1,87 eura po litri, dok je dizel dosegnuo 2,08 eura. Već ta razina označava snažan skok u odnosu na kraj veljače, kada je benzin bio oko 1,64 eura, a dizel 1,59 eura po litri.

To znači da je benzin u međuvremenu poskupio oko 14 posto, dok je dizel skočio za približno 30 posto. Razlika u dinamici nije slučajna jer je dizel ključan za prijevoz i industriju, pa na poremećaje u opskrbi reagira brže i snažnije.

Dizel pod pritiskom

Najnoviji podaci Europske komisije objavljeni 9. travnja (s referentnim cijenama od 6. travnja) otkrivaju novu fazu energetske neizvjesnosti na europskom kontinentu. Dok je kraj ožujka i sam početak travnja obilježio opći kaos na crpkama, tjedan dana kasnije svjedočimo divergenciji u cijenama dvaju ključnih energenata, što sugerira da su opskrbni lanci za dizelska goriva pod znatno većim strukturnim pritiskom.

Uspoređujući podatke od 2. travnja s najnovijim izvještajem, vidljivo je da je u većini država članica benzin blago pojeftinio ili stagnirao, dok je dizel u nekim regijama nastavio svoj opasni uspon.

Hrvatska povoljnija

Hrvatska se i dalje uspijeva zadržati u donjoj trećini ljestvice cijena unutar Unije, što je ključno za očuvanje kupovne moći domaćeg stanovništva. Euro-super 95 je s razine od 1,67 eura početkom travnja pao na 1,677 eura (statistički stabilno), što je i dalje značajno povoljnije od prosjeka EU koji je tjedan ranije iznosio 1,87 eura.

Međutim, situacija s dizelom je složenija. Iako je cijena s 1,88 eura korigirana na 1,868 eura, taj minimalni pad ne poništava činjenicu da dizel ostaje gotovo 20 centi skuplji od benzina, što je anomalija koja izravno pogađa logistički sektor i cijene hrane.

Zapadna Europa pod opterećenjem

Najveći šok i dalje trpe razvijena gospodarstva sjeverozapada. Nizozemska, koja je 2. travnja držala neslavni rekord s 2,46 eura za dizel i 2,33 eura za benzin, bilježi blage korekcije, no palicu najskupljeg goriva preuzima Danska. Prema podacima od 6. travnja, litra dizela u Danskoj se popela na nevjerojatnih 2,55 eura, dok je benzin dosegnuo 2,32 eura. Njemačka prati ovaj trend s cijenom dizela od 2,43 eura, što potvrđuje da se industrijsko srce Europe suočava s troškovima energenata koji postaju neodrživi na duže staze.

Analiza pokazuje da se jaz unutar EU dodatno produbio. Dok su Malta (dizel 1,21 €, benzin 1,34 €) i Bugarska (dizel 1,69 €, benzin 1,45 €) i dalje sigurne luke za vozače, države poput Austrije bilježe rast,  dizel je tamo u tjedan dana skočio s 2,20 eura na 2,22 eura.

Porezi su pola cijene

Važan dio priče krije se i u porezima. U Europi oni čine više od polovice cijene benzina i gotovo polovicu cijene dizela. Prema dostupnim podacima, udio poreza u cijeni benzina iznosi oko 52 posto, dok je kod dizela oko 44,6 posto. Upravo zbog toga zemlje s višim poreznim opterećenjem, poput Nizozemske ili Danske, i dalje ostaju na vrhu ljestvice bez obzira na kretanja na globalnom tržištu.

Podaci Eurostat pokazuju i zašto je rast cijena posebno osjetljiv jer većina europskog voznog parka i dalje ovisi o fosilnim gorivima. Benzinski automobili čine dvije trećine novih registracija, dok je udio dizela i dalje značajan, a električna vozila još uvijek nisu dominantna.

Ovi podaci jasno ukazuju na to da se energetska kriza, potaknuta geopolitičkim sukobima, pretvara u dugotrajno stanje u kojem će 'jeftino gorivo' postati stvar prošlosti.

#Cijene Goriva#Europa#Dizel#Benzin#Energetska Kriza#Geopolitički Sukobi#Porezi Na Gorivo#Hrvatska#Tržište Nafte
vezani članci
