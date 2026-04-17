Bruxellesu treba još novca: uvode poreze na kripto i online kockanje

Eurozastupnici su zatražili povećanje europskog proračuna od 10 posto za razdoblje od 2028. do 2034. pa se razmišlja o novim europskim porezima

Zastupnici u Europskom parlamentu zatražili su znatno ambiciozniji dugoročni proračun Europske unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine. Prema najnovijem nacrtu koji je usvojio Odbor za proračune, zastupnici traže da ukupni proračun Unije za sljedeće razdoblje iznosi 2.014 milijardi eura.

Ovo predstavlja povećanje od točno 197,3 milijarde eura u odnosu na prvotni prijedlog Europske komisije iz srpnja prošle godine, pa stoga predlažu i nove izvore prihoda, odnosno nove europske poreze. Prema njihovom prijedlogu nova sredstva osigurala bi se uvođenjem poreza na online kockanje, poreza na kripto imovinu te poreza na digitalne usluge.