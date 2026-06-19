Direktor Uljanika: Svi traže navoz više, a mi svoje prodajemo

CERP traži kupca za gotovo cijeli udio pulskog brodogradilišta, uz stroge uvjete i početnu cijenu od 11 milijuna eura, ponude do kolovoza

Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP) objavio je novi javni poziv za prikupljanje obvezujućih ponuda za kupnju državnog udjela u društvu Uljanik Brodogradnja 1856.

Predmet prodaje su četiri poslovna udjela koji čine 97,13 posto temeljnog kapitala tvrtke, a početna cijena utvrđena je u iznosu od 11 milijuna eura.

Ova odluka označava pokretanje ukupno osmog pokušaja prodaje ili privatizacije pulskih navoza, uključujući dva velika predstečajna pokušaja strateškog spašavanja 'starog' Uljanika te šest kasnijih neuspjelih krugova prodaje 'novog' Uljanika 1856 prije nego što ga je država privremeno preuzela u proljeće 2024. godine.

Direktor Samir Hadžić upozorava da svi dosadašnji pokušaji prodaje Uljanika bili neuspješni.

- Iako je zbog Odluke Vlade RH ovaj potez nekakav logičan slijed, smatram da se s obzirom na geopolitičke i geostrateške promjene u Europi i u svijetu treba razmisliti o promjeni strategije. Danas kada svi traže navoz više, prodaja stabilnog brodogradilišta u državnom vlasništvu nema ekonomskog, gospodarskog niti političkog opravdanja – rekao je Hadžić.

Strogi kriteriji

Prema uvjetima iz javnog poziva, potencijalni kupci moraju ispuniti niz strogo definiranih kriterija kako bi njihove ponude uopće bile razmatrane. Osim plaćanja kupoprodajne cijene, od odabranog ponuditelja traži se preuzimanje obveze zadržavanja brodogradnje na cjelokupnom pomorskom dobru koje je predmet koncesije.

Svi zainteresirani investitori dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 110.852,50 eura u obliku novčanog pologa ili bezuvjetne bankarske garancije. Također, naknada za otkup ponudbene dokumentacije, koja je preduvjet za podnošenje ponude i provođenje dubinskog snimanja društva, iznosi 2.000,00 eura. Rok za podnošenje obvezujućih ponuda otvoren je do 18. kolovoza.

Novi pokušaj privatizacije dolazi u trenutku kada je Uljanik ušao u strateško partnerstvo sa španjolskom brodograđevnom kompanijom Navantiom. Glavni cilj tog povezivanja bio bi zajednički nastup na predstojećem natječaju Ministarstva obrane za izgradnju novih korveta za potrebe Hrvatske ratne mornarice. Unatoč izraženom optimizmu oko vojnih narudžbi, stručnjaci upozoravaju da su tehnički i financijski kapaciteti trenutnog Uljanika 1856, primarno opterećenog nedostatkom operativne radne snage i likvidnošću, iznimno skromni za tako tehnološki sofisticirane projekte vojne novogradnje.