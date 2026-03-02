Danas je jeftinije kupiti jurišnu pušku nego 64 GB RAM-a

AI divovi proždiru globalne zalihe silicija, a tržište hardvera doživljava slom kakav ne pamte ni najstariji analitičari

Dok se tehnološki divovi utrkuju u naoružavanju umjetnom inteligencijom, obični potrošači i mali poduzetnici postaju kolateralna žrtva te AI utrke. Tržište hardvera više nije 'slobodno' već je u službi 'AI bogova', što je doveo i do nevjerojatnog rasta cijena koje graniče s apsurdom.

U svijetu tehnologije navikli smo na Mooreov zakon, tj. pravilo koje kaže da hardver s vremenom postaje brži, manji i što je najvažnije, jeftiniji. No, početak 2026. godine je prekinuo taj niz, pa hardver postaje skuplji nego li je ikad prije bio.

Zbog toga, danas svjedočimo veoma bizarnom tržišnom paradoksu, a taj je, da je danas postalo jeftinije kupiti funkcionalno vatreno oružje nego nadograditi radnu memoriju osobnog računala. Naime, tržišni stručnjaci u SAD-u su nedavno primijetili da se osnovni modeli jurišnih pušaka AR-15 mogu pronaći u rasponu od 500 do 900 dolara, dok su vrhunski kompleti od 64 GB DDR5 RAM-a probili su psihološku granicu od 1.000 dolara. Također, 32 GB RAM kit danas košta između 335 i 360 dolara što je cijena solidnog pištolja.

Ova usporedba, koja zvuči kao provokacija s društvenih mreža, zapravo je najpreciznija dijagnoza stanja u kojem se nalazimo. Hardver je postao luksuz, a razlog nije nestašica sirovina, već svjesna odluka proizvođača da 'običnog čovjeka' bace na marginu.

Brojevi ne lažu

Početkom 2025. godine 64-gigabajtni kit DDR5 memorije mogao se kupiti za oko 200 dolara, što je bila pristupačna cijena za entuzijaste i profesionalce. Do kraja četvrtog kvartala 2025., ta je ista konfiguracija dostigla prosječnih 800 do 900 dolara na maloprodajnom tržištu, a pojedini high-end paketi prešli su i simboličnu granicu od 1.000 dolara, što označava rast od d 300 do 400 posto u manje od pola godine.

Glavni krivac za ovo stanje je agresivna potražnja za AI infrastrukturom. Divovi poput Western Digitala i Seagate-a već su objavili da su rasprodali sve kapacitete za pohranu za cijelu 2026. godinu, a ugovori za 2027. i 2028. već su kapareni od strane hyperscalersa, šačice korporacija koje grade 'mozgove' umjetne inteligencije. Proizvodne linije koje su nekad opsluživale potrošačko tržište sada su u potpunosti podređene profitabilnijim klijentima poput Microsofta i Googlea.

A kada Western Digital kaže da su 'rasprodani', oni ne misle na vas koji trebate novi disk za obiteljske fotografije ili na lokalnu hrvatsku tvrtku koja nadograđuje servere, oni misle na Google, Microsoft i Amazon. Za njih, mi više nismo relevantni kupci, prije neka smetnja u lancu opskrbe koji je sada u potpunosti podređen jednoj industriji.

Treba reći da su i Samsung, SK Hynix i Micron Technology, tvrtke koje zajedno drže više od 90 posto globalnog tržišta DRAM memorije, preusmjerili kapacitete tvornica prema visokoprofitnim HBM čipovima i serverskim DDR5 modulima. Potrošačko tržište ostalo je na suhom, a IDC je u svojoj analizi iz veljače 2026. to sažeo jednom rečenicom: završila je era jeftine i obilate memorije.

Micronov povlačenje i duopol koji dolazi

Posebno je znakovita odluka Microna da krajem 2025. da ugasi potrošački brend Crucial. Tvrtka je obrazložila da AI-om uzrokovana potražnja iz podatkovnih centara prisiljava na preusmjeravanje resursa prema strateškim klijentima u brže rastućim segmentima.

To de facto znači da Samsung i SK Hynix postaju jedini masovni dobavljači potrošačkih DRAM modula, situacija koja po svim ekonomskim zakonima vodi prema daljnjem rastu cijena. Manje konkurencije uvijek znači manje pritiska na cijene prema dolje, posebno kad potražnja nije u padu.

Lanac posljedica: od Akihabare do Frankfurta

Kriza memorije ne ostaje unutar računalnog entuzijastičkog hobija već se širi kroz čitav tehnološki lanac opskrbe. U tokijskoj četvrti Akihabara trgovine su uvele ograničenja kupnje memorije na jedan kit po kupcu kako bi spriječile nagomilavanje. U Japanu su se pojavili i 'certifikati za memoriju', a to su unaprijed plaćene rezervacije za isporuku po cijenama iz 2025. godine.

Proizvođači pametnih telefona, Xiaomi, Oppo, Samsung najavljuju da će modeli za 2026. imati reducirane konfiguracije memorije kako bi ublažili troškove. Lenovo je objavio da ima zalihe memorije oko 50 posto iznad normalnih razina, u anticipaciji daljnjeg rasta cijena. Dell Technologies izjavio je da nikada nije svjedočio ovakvom tempu rasta troškova komponenti. Također, grafičke kartice (koje koriste GDDR memoriju iz istih tvornica) skuplje su, SSD diskovi poskupljuju, a cijene PC sustava rastu.

kretanje cijena ddr5 memorije

Kad će se to normalizirati?

Kada se priča o normalizaciji tržišta, konsenzus analitičara ne postoji. TrendForce prognozira da će ugovorene cijene DRAM memorije u prvom kvartalu 2026. porasti do 90 posto u usporedbi s krajem 2025. Vrh cijena očekuje se između drugog i trećeg kvartala 2026., a smisleno popuštanje tek od kraja 2026. ili 2027. Navodno.

Postoji i scenarij koji industrija tiho priželjkuje, a javno ne govor, a to je pucanje AI balona. Ako investicijsko oduševljenje prema AI projektima počne opadati, potražnja podatkovnih centara mogla bi se ohladiti i osloboditi kapacitete za potrošačko tržište. No kladiti se na takav razvoj situacije ostaje malo vjerojatno.

Za krajnje korisnike koji grade ili nadograđuju svoja računala ili kućne servere, vlak sa jeftinom memorijom je već prošao. Stručnjaci kažu da se isplati razmotriti odgodu projekta ili prelazak na DDR4 dok je još dostupan, premda i DDR4 bilježi značajne skokove kako se gasi njegova proizvodnja.

Ram nije nafta

Dok AI gladuje za resursima, memorija prestaje biti standardna komponenta i postaje luksuzna roba. Paradoks je u tome što RAM nije prirodno ograničen resurs – njegova je nestašica nusproizvod svjesnog strateškog preslagivanja moći. Činjenica da je danas skuplji od jurišne puške nije tržišna anomalija, već kapitulacija digitalne demokracije pred AI monokulturom. Godinama smo vjerovali da tehnologija teži dostupnosti, a dobili smo tržište koje se ponaša kao da prodaje rijetke minerale.