Mark Carney: Svjetski poredak se raspada, srednje sile u opasnosti

Govor kanadskog premijera u Davosu otkriva novu realnost globalne politike u kojoj ekonomija postaje sredstvo prisile

Kanadski premijer Mark Carney izjavio je da američki globalni sustav upravljanja prolazi kroz 'pukotinu', obilježenu nadmetanjem velikih sila i 'slabljenjem' poretka temeljenog na pravilima. Njegov govor političkim i financijskim elitama na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu održan je jučer, dok bi se danas američki predsjednik Donald Trump trebao obratiti sudionicima skupa u Švicarskoj, prenosi Guardian.

Otkako je 2025. ušao u kanadsku politiku, Carney je više puta upozoravao da se svijet neće vratiti na normalu kakva je postojala prije Trumpa. Tu je poruku ponovio i u utorak, u govoru u kojem nije izravno spomenuo Trumpa, ali je ponudio analizu njegova utjecaja na globalna zbivanja.

- Nalazimo se usred pukotine, a ne prijelaza - rekao je Carney.

Istaknuo je da je Kanada imala koristi od starog 'međunarodnog poretka temeljenog na pravilima', uključujući i 'američku hegemoniju' koja je, kako je rekao, 'pomogla u osiguravanju javnih dobara: otvorenih pomorskih putova, stabilnog financijskog sustava, kolektivne sigurnosti i potpore okvirima za rješavanje sporova'.

No, dodao je, nastupila je nova stvarnost.

- Nazovimo stvari pravim imenom: sustav intenziviranog suparništva velikih sila u kojem najmoćniji slijede vlastite interese koristeći ekonomsku integraciju kao sredstvo prisile - rekao je Carney.

U očitom upozorenju protiv pokušaja umirivanja velikih sila, Carney je poručio da zemlje poput Kanade više ne mogu računati na to da će im 'poslušnost kupiti sigurnost'.

- Pitanje za srednje sile, poput Kanade, nije trebamo li se prilagoditi ovoj novoj stvarnosti. Moramo. Pitanje je hoćemo li se prilagoditi tako da jednostavno gradimo više zidove, ili možemo učiniti nešto ambicioznije. Srednje sile moraju djelovati zajedno, jer ako nismo za stolom, mi smo na jelovniku. Velike sile si zasad mogu priuštiti da djeluju same. Imaju veličinu tržišta, vojnu moć i utjecaj da nameću uvjete. Srednje sile to nemaju - rekao je Carney.

Trump bi danas trebao stići u Davos na obračun s europskim čelnicima, dok njegova namjera da preuzme Grenland prijeti rastrgati transatlantski NATO savez. Trump je grubo ismijavao Europljane prije dolaska na Svjetski gospodarski forum, gdje će biti glavna figura mračne, samostvorene drame o sudbini autonomnog danskog teritorija. Na pitanje u utorak koliko je daleko spreman ići kako bi Grenland kupio od Danske, saveznice u NATO-u, Trump je odgovorio: 'Saznat ćete'.

Beskorisna agresivnost

No čelnici okupljeni u švicarskom skijalištu zatvorili su redove protiv Trumpova agresivnog stava 'Amerika na prvom mjestu', pri čemu je francuski predsjednik Emmanuel Macron obećao suprotstaviti se 'nasilnicima', a EU najavila 'nepokolebljiv' odgovor. Macron je rekao da sada 'nije vrijeme za novi imperijalizam ili novi kolonijalizam', kritizirajući 'beskorisnu agresivnost' Trumpove prijetnje uvođenjem carina zemljama koje bi se usprotivile američkom preuzimanju Grenlanda.

Trumpov govor zakazan je za 14:30 po lokalnom vremenu. No, dok se otvara najveći jaz između Washingtona i Europe u posljednjim desetljećima zbog njegovih grenlandskih ambicija, Trump je rekao da će u Davosu imati niz sastanaka na tu temu. Trump inzistira da je Grenland, bogat mineralima, ključan za sigurnost SAD-a i NATO-a protiv Rusije i Kine, kako se topljenjem Arktika otvara novo područje za strateško nadmetanje supersila.

Pojačao je pritisak prijeteći carinama do 25 posto za osam europskih zemalja koje podržavaju Dansku, na što je Europa zaprijetila protumjerama protiv Sjedinjenih Država. Premijer Grenlanda rekao je u utorak da se njihova mala populacija od 57 tisuća stanovnika mora pripremiti i na mogućnost vojne sile.

Carney je svoj govor u Davosu održao nakon što je kanadski list Globe and Mail izvijestio da je kanadska vojska razvila model odgovora na američku invaziju na Kanadu. Pozivajući se na dva neimenovana visoka vladina dužnosnika, list navodi da se kanadski model odgovora temelji na pobunjeničkim taktikama, sličnima onima koje su u Afganistanu koristili borci protiv sovjetskih, a kasnije i američkih snaga.

Nakon Trumpove pobjede na izborima 2024. i u prvim mjesecima njegova novog mandata, on je više puta Kanadu nazivao 51. američkom saveznom državom i tvrdio da bi ujedinjenje bilo korisno za Kanadu. Iako su se u posljednjim mjesecima takvi razgovori o aneksiji stišali, Trump je tijekom noći na svojoj društvenoj mreži objavio sliku karte na kojoj su Kanada i Venezuela prekrivene američkom zastavom, sugerirajući potpuno američko preuzimanje obje zemlje.

Sastanak u Davosu zasjenjen je Trumpovim prijetnjama provođenja američke kontrole nad Grenlandom, pri čemu je predsjednik poručio da je njegov plan za autonomni danski teritorij nepovratan.

- Kanada čvrsto stoji uz Grenland i Dansku te u potpunosti podržava njihovo jedinstveno pravo da sami odluče o budućnosti Grenlanda - rekao je Carney.