Biznis i politika

Draghi okuplja ekonomsku elitu za spas Europe

12. rujna 2026.
Cultural Days 2013 - Grand Opening Concert
foto Andreas Böttcher
Ksenija Puškarić
Ksenija Puškarić
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Bivši šef ECB-a okupio je nobelovce, poduzetnike i ekonomiste koji bi trebali pomoći Europi da vrati konkurentnost

Mario Draghi, bivši whatever it takes predsjednik Europske središnje banke i bivši talijanski premijer, a danas talijanski ekonomist na europskom zadatku, ponovno je navukao plašt i tajice ekonomskoga superjunaka i krenuo u spas Staroga kontinenta. I to ne sâm! Doveo je i ekipu.

Draghi će tako, nakon što je dijagnosticirao ekonomsku bolest u EU-u, manjak konkurentnosti, napisati i recept. Na lijeku će raditi i Mario i ekipa okupljeni u Rhine Group, ekonomski think tank koji je ime dobio po jednoj od najprometnijih europskih rijeka i čiji je prvotni zadatak izvući Europu iz kronične ekonomske letargije. Naravno, usput će nam svima objasniti kako da napokon pobijedimo te namrgođene Amerikance i opasne Kineze.

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#Draghi#Rhine Group#Europska Ekonomija#Konkurentnost#Eu#Think Tank#Reforma#Politika#Gospodarstvo
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