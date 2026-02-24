DZS: Inflacija u siječnju u Hrvatskoj ubrzala na 3,4 posto

Nakon osjetnijeg usporavanja rasta inflacije, u siječnju ove godine rast cijena na godišnjoj razini blago je ubrzao

Međugodišnja stopa inflacije u siječnju ove godine mjerena indeksom potrošačkih cijena iznosila je 3,4 posto, a u odnosu na prosinac potrošačke cijene porasle su za 0,3 posto, potvrdili su u utorak drugi podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS).

Tako je nakon prosinačkih 3,3 posto i osjetnijeg usporavanja rasta inflacije, s obzirom na 3,8 posto u studenome 2025., u siječnju ove godine inflacija na godišnjoj razini blago ubrzala.

Prema glavnim komponentama indeksa, cijene usluga na godišnjoj razini porasle su za 7,2 posto, energije 3,6 posto, hrane, pića i duhana, za tri posto te industrijskih neprehrambenih proizvoda bez energije za 0,1 posto.

Na mjesečnoj razini, usluge su poskupjele za 2,2 posto, energija 1,7 posto te hrana, piće i duhan, za jedan posto, dok je pad cijena prisutan u komponenti industrijskih neprehrambenih proizvoda bez energije, za 3,4 posto.

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena, u siječnju 2026. u odnosu na siječanj 2025. godine u prosjeku su više za 3,6 posto, a u odnosu na prosinac 2025. godine u prosjeku su više za 0,1 posto.