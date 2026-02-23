Globalno gospodarstvo ulazi u 2026. sporije, ali otpornije

Rast će blago usporiti, trgovina ostaje snažna, a rizici – od geopolitike do duga – postaju ključna prijetnja stabilnosti

Globalno gospodarstvo ulazi u 2026. godinu s umjerenim, ali neujednačenim zamahom. Prema najnovijoj procjeni osiguravatelja potraživanja Coface, svjetski BDP trebao bi porasti 2,6 posto, tek neznatno sporije nego 2025., unatoč okruženju obilježenom geopolitičkim napetostima, financijskim neravnotežama i rastućim društvenim pritiscima.

Godina iza nas potvrdila je otpornost globaliziranog gospodarstva. Iako su političke napetosti i prijetnje trgovinskim sukobima stvarale nesigurnost, stvarni šokovi bili su blaži od očekivanja, osobito u području carina. Poduzeća su se pritom pokazala iznimno prilagodljivima, osobito ona s međunarodnim operacijama, potvrđujući da globalne gospodarske veze ostaju snažne i duboko isprepletene.

Geopolitičke napetosti

Ulazak u 2026. obilježava znatno veća razina rizika. Geopolitičke napetosti ponovno su izbile na površinu u nekoliko regija, dok financijske prijetnje proizlaze iz visokih razina duga i precijenjene imovine u okruženju dugotrajno povišenih kamatnih stopa. Makroekonomsku sliku dodatno opterećuju nepredvidivi potezi američke gospodarske politike i trajna mogućnost novih trgovinskih sukoba, dok društvena i politička nezadovoljstva rastu u nizu zemalja, posebno u Europi. U pozadini ostaju i zdravstveni te klimatski rizici.

Unatoč tome, globalni rast ostaje stabilan. U Sjedinjenim Državama očekuje se rast od oko 2,2 posto, poduprt snažnom potrošnjom kućanstava, iako je insolventnost poduzeća u drugoj polovici 2025. porasla za 15 posto. Eurozona bi trebala rasti oko jedan posto, pri čemu se oporavak Njemačka temelji na velikom investicijskom planu, dok bi Francuska, opterećena deficitom iznad pet posto BDP-a, trebala ostati ispod jednog postotka rasta. Središnja Europa pokazuje snažniju dinamiku, predvođena Poljska s očekivanih 3,8 posto.

Kina usporava

U Aziji se kineski rast usporava na 4,4 posto, što slabi regionalni zamah, dok jugoistočna Azijska gospodarstva pokazuju neujednačenu otpornost. Nasuprot tome, Indija potvrđuje status jednog od glavnih pokretača globalnog rasta, uz očekivanu ekspanziju od 6,1 posto potaknutu snažnom domaćom potražnjom i aktivnom državnom politikom.

Na energetskim tržištima očekuje se pad cijene nafte, s prosječnih 68 dolara po barelu Brenta u 2025. na oko 60 dolara, zahvaljujući rastu ponude i umjerenijoj potražnji. Iako geopolitički događaji mogu uzrokovati kratkotrajnu volatilnost, energija bi u 2026. trebala imati neutralan učinak na inflaciju, koja u većini regija nastavlja slabjeti.

Globalna trgovina u 2025. nadmašila je očekivanja, zabilježivši rast obujma od 3,9 posto. Snažan američki uvoz i carinske stope niže od strahovanih ublažili su negativne scenarije. Prosječna efektivna carinska stopa u studenom iznosila je 9,4 posto, daleko ispod predviđanja iz razdoblja najvećih napetosti između Sjedinjene Američke Države i Kina. Reorganizacija opskrbnih lanaca posebno je pogodovala Vijetnam, koji je zabilježio snažan rast izvoza u SAD, dok je Europa stabilizirala vanjskotrgovinsku razmjenu. Tijekom 2026. očekuje se postupno usporavanje trgovinske dinamike, uz pad vozarina zbog prekapacitiranosti i mogućeg povratka tradicionalnim pomorskim rutama.

Poboljšane ocjene za šest zemalja

U takvom okruženju Coface je revidirao procjene rizika zemalja, pri čemu je poboljšao ocjene za šest država, uključujući Čile, Švedska i Cipar, zahvaljujući investicijama, fiskalnim politikama i snažnoj domaćoj potražnji. S druge strane, Senegal bilježi pogoršanje ocjene zbog fiskalnih odstupanja i rastućeg duga.

Zaključno, svjetsko gospodarstvo ostaje stabilno, ali krhko. Rast se nastavlja, globalna trgovina ostaje vitalna, a globalizacija se pokazuje otpornijom nego što se često pretpostavlja. No slojeviti rizici – od geopolitike do društvenih napetosti – sugeriraju da će 2026. biti godina u kojoj će otpornost gospodarstava i prilagodljivost poduzeća ponovno biti na ozbiljnoj kušnji.