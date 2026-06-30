Ford vraća inženjere: AI ipak nije dovoljan

Ford je ponovno angažirao više od 300 iskusnih inženjera kako bi poboljšao kvalitetu vozila i trenirao AI sustave

Američki automobilski div Ford Motor ponovno je angažirao više od 300 iskusnih inženjera za provjeru kvalitete, zaključivši da umjetna inteligencija ne može u potpunosti zamijeniti ljudsko znanje i iskustvo.

Kompanija se u proteklim godinama u proizvodnji sve više oslanjala na umjetnu inteligenciju, uključujući kamere koje otkrivaju nedostatke i pomažu u poboljšanju kvalitete.

No, prema riječima Fordovih čelnika, tehnologija nije nadmašila procjene i iskustvo stručnjaka koji godinama rade na razvoju vozila.

- Umjetna inteligencija izvrstan je alat, ali dobra je samo onoliko koliko su dobri podaci upotrijebljeni u njezinoj obuci - rekao je Fordov potpredsjednik za razvoj hardvera vozila Charles Poon.

Ford je potcijenio vrijednost iskusnih inženjera s dugogodišnjim iskustvom u razvoju proizvoda, priznao je Poon, i zato smo ih ponovo zaposlili kako bi pomogli u treniranju sustava umjetne inteligencije, ali i preuzeli ulogu mentora za mlađe zaposlenike.

Povratak stručnjaka vremenski se poklopio s povratkom Forda na vodeću poziciju u skupini velikih proizvođača automobila u istraživanju početne kvalitete vozila, i to prvi puta nakon 2010. godine, prema istraživanju J.D. Powera.

Kompanija je poboljšanje kvalitete pripisala promjenama u vodstvu odjela za razvoj, proizvodnju i opskrbni lanac, i povratku velikog broja iskusnih inženjera.