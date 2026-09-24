U novom broju doznajte tko je dobio najveće NPOO projekte

Analizirali smo kompaniju Ribola, a donosimo i poduzetničku priču Zorana Salopeka, i tvrtke RIPS koja se bavi proizvodnjom svijeća

Sidrene cijene neće zaustaviti inflaciju. Ako Vlada ovako nastavi, morat će donijeti zakon o odgovornom ponašanju potrošača i inspekciju koja će kontrolirati kupuje li osoba šampon gdje je cijena najniža i ide li najjeftinijem frizeru u kvartu, naglašava Miodrag Šajatović, glavni urednik Lidera, u ovotjednim ‘Ekonomalijama‘.

Potaknut raspadom dosadašnje energetske strategije, EU se vratio nuklearnoj energiji i ozbiljno razrađuje načine financiranja njezina razvoja. Hrvatskoj vladi, koja ostaje pri namjeri gradnje nuklearne elektrane unatoč mnogim zaprekama i prigovorima, već rastu zazubice – zbog još jednoga projekta koji bi mogao platiti netko drugi. Više o tome čitajte u aktualnoj temi.

Kroničarima s malo duljim stažem koji prate domaći poslovni svijet ime Srđana Oreba dobro je poznato. Intervjuirali smo tog menadžera s dugogodišnjim iskustvom u realnom sektoru, koji je u medijima je ostao upamćen po svojoj dužnosti prije petnaestak godina, kad je bio predsjednik Uprave poznatog proizvođača alkoholnih pića Badel 1862. Bilo je to u vrijeme kad je kompanija, tada u državnome vlasništvu, prolazila kroz turbulencije tražeći strateškog partnera. Iz tog razdoblja ostala je upamćena njegova izjava s konferencije za novinare 2012., na kojoj je bio i potpisnik ovih redaka, da je 'Badel dragulj zatrpan ispod hrpe smeća'.

Dvadeset vodećih tvrtki povezali smo sa 100 javnih ugovora i jednom izravnom NPOO-ovom potporom ukupne vrijednosti od približno 1,81 milijardu eura. Kad se konzorcijski ugovori ravnomjerno podijele među partnerima, na tih 20 tvrtki otpada oko 1,59 milijardi eura. U temi broja doznajte tko je dobio najveće poslove preko NPOO-a.

Analizirali smo kompaniju Ribola, a donosimo i poduzetničku priču Zorana Salopeka, i tvrtke RIPS koja se bavi proizvodnjom svijeća. U novom broju doznajte i kako nam je bilo na 18. Liderovoj konferenciji 'Dan velikih planova'.