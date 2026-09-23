Biznis i politika

Nova hrvatska nuklearka na Dunavu? EU razmatra financiranje

23. rujna 2026.
Nuklearna elektrana, dimnjak, nuklearna energija, energetika, struja, električna energija
foto Shutterstock
Ksenija Puškarić
Ksenija Puškarić
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Tanja kod Erduta nameće se kao najizglednija lokacija, a Bruxelles razmatra otvaranje europskih financijskih instrumenata nuklearnim projektima

Hrvatska bi u sljedećemu europskom proračunskom razdoblju dio troškova eventualne gradnje nove nuklearne elektrane mogla pokriti – europskim novcem. Da se u Bruxellesu ozbiljno razmatra šire otvaranje europskih financijskih instrumenata nuklearnim projektima, za Lider potvrđuje izvor iz Europskog parlamenta, a ministar gospodarstva Ante Šušnjar poručuje da će Hrvatska, otvore li se takve mogućnosti, biti spremna iskoristiti ih.

Bit će to i velik zaokret. Dok su se obnovljivi izvori energije godinama financirali europskim fondovima, projekti gradnje novih nuklearnih elektrana bili su stopirani zbog dubokih političkih i ideoloških podjela među članicama. Ne samo da se novi reaktori nisu gradili nego je, primjerice, Njemačka svoje posljednje reaktore čak i isključila 2023. Sličan je potez željela povući i Belgija, no tek nakon energetske krize počela je razmišljati o odustajanju od te ideje.

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#Ante Šušnjar#Zvonimir Frka Petešić#Ursula Von Der Leyen#Duško Čorak#Europski Fondovi#Nuklearna Elektrana#Tanja Na Dunavu
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