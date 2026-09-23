Eurozona snažno ubrzala, poslovna aktivnost najjača u tri godine

PMI eurozone porastao je na 53,1 bod, najvišu razinu od travnja 2023., uz snažniji rast industrije i usluga

Poslovna aktivnost u eurozoni porasla je u rujnu najsnažnije u više od tri godine, uz snažniju potražnju koja signalizira rast aktivnosti i na kraju godine, pokazalo je u srijedu mjesečno istraživanje S&P Globala.

Indeks menadžera nabave (PMI) u privatnom sektoru eurozone porastao je u rujnu za 1,1 bod u odnosu na revidiranu vrijednost iz kolovoza i iznosio je 53,1 bod, što je njegova najveća vrijednost od travnja 2023. godine, pokazali su preliminarni podaci S&P Globala. Vrijednosti indeksa iznad 50 bodova signaliziraju rast aktivnosti. Stabilan rast zabilježen je i u industriji i u uslužnom sektoru, navodi se u izvješću S&P Globala.

- Ubrzavanje gospodarskog rasta znači da preliminarni PMI signalizira uvećanje BDP-a po tromjesečnoj stopi od 0,4 posto, a ubrzano punjenje knjiga narudžbi u industrijskom i uslužnom sektoru u rujnu naznačuje kontinuirani rast i prema četvrtom tromjesečju - rekao je glavni ekonomist S&P Globala Chris Williamson.

Poslovna aktivnost u Njemačkoj porasla je treći mjesec zaredom, i to najbržim tempom u gotovo godinu dana, dok je Francuska zabilježila rast prvi put u deset mjeseci.

- Proizvodnja, predvođena Njemačkom, proživljava najveći procvat u preko četiri godine, potaknuta povećanom potrošnjom na AI i obranu, a istovremeno ubrzava i rast uslužnog sektora, što pak signalizira poboljšanje na širokoj osnovi - ističe Williamson.

Ukupni broj novih narudžbi porastao je treći mjesec zaredom, i to najsnažnije u više od četiri godine, uz daljnji rast izvoza, koji obuhvaća i trgovinu između članica eurozone. Motor rasta bila je industrija, dok su inozemne narudžbe usluga ponovo smanjene.

U takvim su uvjetima kompanije i u rujnu otvarale radna mjesta, no istim umjerenim tempom kao u kolovozu. U uslužnom sektoru broj zaposlenika je rastao, dok se u industriji zadržao na prošlomjesečnoj razini, pokazalo je istraživanje.

Na početku jeseni ponovno su porasli i ulazni troškovi kompanija, najsnažnije u četiri mjeseca. Dio troškova tvrtke su prenijele na potrošače, povisivši cijene proizvoda i usluga, također najsnažnije u četiri mjeseca.

To je posebno važno u kontekstu novog rasta cijena energije i upozorenja glavnog ekonomista Europske središnje banke Philipa Lanea da bi inflacija u europodručju mogla ostati povišena dulje nego što se dosad očekivalo

Optimizam menadžera bio je pak prigušen, pokazalo je istraživanje, odražavajući ponajprije suzdržane prognoze u Francuskoj, napominju u S&P Globalu.