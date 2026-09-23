Biznis i politika
Kanada kao pridružena članica EU-a: Što bi dobila, a što ne
23. rujna 2026.
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Von der Leyen nudi dosad nepostojeći status, Ottawa želi dublji savez bez punog članstva, a Trump prijeti novim carinama
Ne smiruju se reakcije na poziv predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen Kanadi da postane prva 'pridružena članica' EU-a. Cilj inicijative bio bi jačanje suradnje u područjima poput trgovine, napredne proizvodnje, novih tehnologija, umjetne inteligencije, energetike, kritičnih sirovina, obrambene industrije i sigurnosti Arktika.
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