Biznis i politika

Kanada kao pridružena članica EU-a: Što bi dobila, a što ne

23. rujna 2026.
Kanada, EU, članstvo, zastave
foto Shutterstock
Anamarija Mujanović
Anamarija Mujanović
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Von der Leyen nudi dosad nepostojeći status, Ottawa želi dublji savez bez punog članstva, a Trump prijeti novim carinama

Ne smiruju se reakcije na poziv predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen Kanadi da postane prva 'pridružena članica' EU-a. Cilj inicijative bio bi jačanje suradnje u područjima poput trgovine, napredne proizvodnje, novih tehnologija, umjetne inteligencije, energetike, kritičnih sirovina, obrambene industrije i sigurnosti Arktika.

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#Ursula Von Der Leyen#Mark Carney#Donald Trump#Friedrich Merz#Kanada#Europska Unija
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